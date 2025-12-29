قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

نجم الزمالك يقوم هجوم أنجولا ضد منتخب مصر فى أمم إفريقيا

منتخب أنجولا
منتخب أنجولا
حسن العمدة

أعلن الجهاز الفني الأول لكرة القدم بمنتخب أنجولا تحت قيادة باتريس بوميل المدير الفنى ،عن تشكيل الأساسي لمواجهة منتخب مصر المقرر لها بعد قليل فى أمم إفريقيا.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية مباراة منتخب مصر وإنجولا فى تمام الساعة السادسة مساءً في ختام دور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.


وجاء تشكيل أنجولا أمام مصر، على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو ماركويس.

خط الدفاع: نوريو فورتونا، ديفيد كارمو، كايلوندا جاسبار، مواتي مودستو.

خط الوسط: مايسترو، بينيديتو مامبويني موكيندي، فريدي ريبيرو.

خط الهجوم: شيكو بانزا، كريستوفاو مابولولو، زيتو لوفومبو.

ويتواجد على دكة البدلاء: 

أري بابل، أنطونيو دومينيك، ماريو بالبورديا، مانويل بينسون، جوناثان بواتو، نيبلو، مانويل كايلانو، كلينتون ماتا، إدي أفونسو، فليسيو ميلسون، جيلسون دالا، راندي نتيكا، مبالا نزولا، مانويل كافومانا. 

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

