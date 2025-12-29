نجم الزمالك يقوم هجوم أنجولا ضد منتخب مصر فى أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني الأول لكرة القدم بمنتخب أنجولا تحت قيادة باتريس بوميل المدير الفنى ،عن تشكيل الأساسي لمواجهة منتخب مصر المقرر لها بعد قليل فى أمم إفريقيا.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية مباراة منتخب مصر وإنجولا فى تمام الساعة السادسة مساءً في ختام دور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.



وجاء تشكيل أنجولا أمام مصر، على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو ماركويس.

خط الدفاع: نوريو فورتونا، ديفيد كارمو، كايلوندا جاسبار، مواتي مودستو.

خط الوسط: مايسترو، بينيديتو مامبويني موكيندي، فريدي ريبيرو.

خط الهجوم: شيكو بانزا، كريستوفاو مابولولو، زيتو لوفومبو.

ويتواجد على دكة البدلاء:

أري بابل، أنطونيو دومينيك، ماريو بالبورديا، مانويل بينسون، جوناثان بواتو، نيبلو، مانويل كايلانو، كلينتون ماتا، إدي أفونسو، فليسيو ميلسون، جيلسون دالا، راندي نتيكا، مبالا نزولا، مانويل كافومانا.