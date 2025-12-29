مصادر: إقالة عبدالرؤوف من تدريب الزمالك والمفاضلة بين طارق مصطفى ومؤمن سليمان

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إقالة أحمد عبدالرؤوف من قيادة الفارس الأبيض على أن يتم الإعلان خلال الإجتماع الطارئ مساء اليوم.

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن أحمد عبدالرؤوف كان يعلم بنية بقرار الإقالة منذ فترة عقب دخوله فى مشادة مع أحمد حمدي نجم القلعة البيضاء.

أضاف: ما عزز من قرار الإقالة تصريحات أحمد عبدالرؤوف مدرب نادي الزمالك بعد الفوز أمام بلدية المحلة بكأس مصر حول فسخ المغربي محمود بنتايج نجم القلعة البيضاء تعاقده.

واصل: تتجه الأمور بقوة نحو المفاضلة بين طارق مصطفى الذي يدرب حاليا في الدوري الليبي ومؤمن سليمان المدرب السابق للفريق لقيادة الفريق الأول خلفا لـ أحمد عبدالرؤوف المدرب الحالي على أن يتم الإعلان مساء اليوم خلال الاجتماع الطارئ.