قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناصر منسي يقترب من الاستمرار مع الزمالك في الموسم الجاري

ناصر منسي
ناصر منسي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن أقتراب اللاعب ناصر منسي من الاستمرار مع الزمالك في الموسم الجاري.

ناصر منسي 

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ناصر منسي يقترب من الاستمرار مع الزمالك في الموسم الجاري والتراجع عن رحيله في يناير".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور،  موقف الزمالك من  إعارة  نجم الفريق ناصر منسي  خلال الميركاتو الشتوي.

وقال الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور": ناصر منسي كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الزمالك في يناير على سبيل الإعارة لأحد أندية الاتحاد السكندري أو البنك الأهلي.

وتابع: "اللاعب اشتغل على نفسه بشكل كبير وظهر بشكل جيد جدا في مباراة حرس الحدود وسجل هدف الفوز للأبيض، والنادي قرر استمرار اللاعب وأغلف ملف رحيله".

ناصر منسي الزمالك الاهلي احمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الراهبات

مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك يلتقي الأخوات الراهبات بالإيبارشية

محمد الاتربى

ما لا تعرفه عن لجنة «الألكو»..تفاصيل

طلاب الجامعات

تستمر أسبوعين.. موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي وانطلاق الترم الثاني بالجامعات

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد