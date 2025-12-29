كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن أقتراب اللاعب ناصر منسي من الاستمرار مع الزمالك في الموسم الجاري.

ناصر منسي

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ناصر منسي يقترب من الاستمرار مع الزمالك في الموسم الجاري والتراجع عن رحيله في يناير".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف الزمالك من إعارة نجم الفريق ناصر منسي خلال الميركاتو الشتوي.

وقال الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور": ناصر منسي كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الزمالك في يناير على سبيل الإعارة لأحد أندية الاتحاد السكندري أو البنك الأهلي.

وتابع: "اللاعب اشتغل على نفسه بشكل كبير وظهر بشكل جيد جدا في مباراة حرس الحدود وسجل هدف الفوز للأبيض، والنادي قرر استمرار اللاعب وأغلف ملف رحيله".