اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك اليوم

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا هامًا في السادسة مساء اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بشؤون النادي خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع الأوضاع الإدارية والفنية، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات الخاصة بفرق النادي المختلفة، في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

في سياق اخر ،علق احمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أزمة بن تايج مع النادي بعد تداول مقاطع مصورة له من أحد البرامج التليفزيونية، والتي فُسِّرت على أنها قد تُحدث خلافًا بينه وبين جماهير القلعة البيضاء، أو تُثير شبهة تضارب مصالح في أزمة اللاعب محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق.

وأعاد سليمان نشر مقطع الفيديو كاملا وكتب عبر صفحته الشخصية فيس بوك : ردًا على الحملات المأجورة، كنت وما زلت وسوف أستمر إلى نهاية العمر تحت أمر نادي الزمالك، سواء كنت في منصب مسؤول أو بدون منصب.