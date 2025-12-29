أهلي 2007 يواجه وادي دجلة في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 اليوم مع ضيفه وادي دجلة في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب دار المدفعية، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي 2007 المباراة وفي رصيده 28 نقطة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، وعلى الزمالك 3 - 2، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 1، وتعادل مع الاتحاد 0 - 0، وفاز على بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 5 - 1، مسجلًا 30 هدفًا مقابل 9 أهداف في مرماه.

جدير بالذكر أن لقائي أهلي 2007 أمام الإسماعيلي وطلائع الجيش ضمن الجولتين 14 و 15 تم تأجيلهما إلى يومي 2 و 8 يناير المقبل على الترتيب، بدلًا من موعدهما السابق والذي كان مقرر له يومي 22 و 25 ديسمبر الجاري.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من هاني العقبي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.