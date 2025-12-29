النادي مبقاش عاوزه وبيشوفله بديل| شوبير يعلن مفاجأة مثيرة في الأهلي

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن اسم أول اللاعبين الراحلين عن الأهلى فى موسم الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

رحيل جراديشار

وقال أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية اليوم الاثنين: "الخبر اللى أنا هقولهولك دلوقتى أنا تأكدت منه جدا من داخل النادى، وهو إن أسهم جراديشار بدأت تقل جدا فى الاستمرار مع الفريق".

وتابع :"الأهلى عايز يسوق جراديشار حاليا بأى طريقة ممكنة وهيشوف الدنيا عاملة إزاى وبيدور على بديل له خلال الفترة المقبلة".

فيما كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف إدارة النادي الأهلي من مستقبل اللاعب جراديشار في الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور” أن الجهاز الفني الحالي لم يعد يُدرج اللاعب ضمن حساباته الفنية، ما يفتح الباب أمام رحيله بشكل محتمل.

وأكد الغندور أن الأهلي لا يمانع في السماح للاعب بالرحيل مجانًا، دون أي مقابل مادي للنادي. إلا أن هناك شرطًا رئيسيًا لضمان ذلك، وهو أن يتحمل النادي الذي سيضم جراديشار كامل راتبه خلال مدة العقد المتبقية، والتي تصل إلى ثلاث سنوات.

الهدف: تخفيف الأعباء المالية

وأشار الغندور إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الأهلي لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة برواتب اللاعبين خارج الحسابات الفنية، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية والتخطيط للموسم الجديد. ويُعد تخفيف الرواتب الثقيلة خارج الحسابات الفنية خطوة مهمة لخلق مرونة مالية تسمح بإبرام صفقات جديدة تعزز الفريق على المدى القصير والطويل.

فتح الباب للصفقات الجديدة

من خلال السماح برحيل جراديشار، يسعى الأهلي إلى إتاحة الفرصة أمام ضم لاعبين جدد قادرين على دعم الصفوف والمنافسة على مختلف البطولات. ويُتوقع أن يكون القرار مرتبطًا بمدى استعداد الأندية الأخرى لتحمّل راتب اللاعب كاملاً، وهو ما سيحدد وجهته القادمة سواء في الدوري المصري أو خارج مصر.

موقف اللاعب والمرحلة المقبلة

حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الأهلي بشأن رحيل جراديشار، لكن موقفه الحالي يجعل الانتقال إلى نادٍ آخر الخيار الأرجح، خصوصًا إذا توفر عرض يلبي شرط النادي في تحمل الراتب. وستكون الفترة المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كان اللاعب سيستمر مع الأهلي أم سيبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية بعيدًا عن الفريق الأحمر