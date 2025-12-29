قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
محامي هدير عبد الرازق يطعن بتزوير محضر الواقعة.. ويطالب بالبراءة| كواليس مثيرة
معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا
بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
26 يناير.. حجز الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
الكرملين: على أوكرانيا سحب قواتها من دونباس.. ومكالمة بين ترامب وبوتين قريباً
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة (كلنا واحد) لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النادي مبقاش عاوزه وبيشوفله بديل| شوبير يعلن مفاجأة مثيرة في الأهلي

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن اسم أول اللاعبين الراحلين عن الأهلى فى موسم الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

رحيل جراديشار

وقال أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية اليوم الاثنين: "الخبر اللى أنا هقولهولك دلوقتى أنا تأكدت منه جدا من داخل النادى، وهو إن أسهم جراديشار بدأت تقل جدا فى الاستمرار مع الفريق".

وتابع :"الأهلى عايز يسوق جراديشار حاليا بأى طريقة ممكنة وهيشوف الدنيا عاملة إزاى وبيدور على بديل له خلال الفترة المقبلة".

فيما كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف إدارة النادي الأهلي من مستقبل اللاعب جراديشار في الفترة المقبلة. 

وأوضح الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور” أن الجهاز الفني الحالي لم يعد يُدرج اللاعب ضمن حساباته الفنية، ما يفتح الباب أمام رحيله بشكل محتمل.

وأكد الغندور أن الأهلي لا يمانع في السماح للاعب بالرحيل مجانًا، دون أي مقابل مادي للنادي. إلا أن هناك شرطًا رئيسيًا لضمان ذلك، وهو أن يتحمل النادي الذي سيضم جراديشار كامل راتبه خلال مدة العقد المتبقية، والتي تصل إلى ثلاث سنوات.

الهدف: تخفيف الأعباء المالية

وأشار الغندور إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الأهلي لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة برواتب اللاعبين خارج الحسابات الفنية، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية والتخطيط للموسم الجديد. ويُعد تخفيف الرواتب الثقيلة خارج الحسابات الفنية خطوة مهمة لخلق مرونة مالية تسمح بإبرام صفقات جديدة تعزز الفريق على المدى القصير والطويل.

فتح الباب للصفقات الجديدة

من خلال السماح برحيل جراديشار، يسعى الأهلي إلى إتاحة الفرصة أمام ضم لاعبين جدد قادرين على دعم الصفوف والمنافسة على مختلف البطولات. ويُتوقع أن يكون القرار مرتبطًا بمدى استعداد الأندية الأخرى لتحمّل راتب اللاعب كاملاً، وهو ما سيحدد وجهته القادمة سواء في الدوري المصري أو خارج مصر.

موقف اللاعب والمرحلة المقبلة

حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الأهلي بشأن رحيل جراديشار، لكن موقفه الحالي يجعل الانتقال إلى نادٍ آخر الخيار الأرجح، خصوصًا إذا توفر عرض يلبي شرط النادي في تحمل الراتب. وستكون الفترة المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كان اللاعب سيستمر مع الأهلي أم سيبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية بعيدًا عن الفريق الأحمر

شوبير الاهلي الزمالك احمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

ترشيحاتنا

صابر عيد

نجم غزل المحلة | شوبير ينعى صابر عيد

الاهلي

شوبير يكشف عن أخر تطورات مفاوضات تجديد الأهلي مع ديانج وحسين الشحات

محمد صلاح

أرقام وإنجازات محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية

بالصور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد