عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر

هاجم الإعلامي أحمد شوبير الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بسبب تصريحاته ضد الحكم المصري أمين عمر.

شوبير يهاجم رئيس الاتحاد الفلسطيني

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "أولا مفيش حد وقف مع الشعب الفلسطيني زي الشعب المصري، وعلى مستوى الرياضة حتى اللاعبين الفلسطينيين نوروا في مصر وتألقوا وتعاملوا كمصريين ومش هتلاقي جمهور شجع فلسطين في البطولة العربية زي المصريين ما شجعوا المنتخب الفلسطيني ودائما القضية الفلسطينية عايشة في وجدان كل مصري، وربنا ينصرهم دائما يارب".

وتابع: "أنا بقول الكلام ده لأن فيه حاجة زعلتني جدا جدا وهى إن جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تحدث بشكل لا يليق على حكمنا الدولي أمين عمر، وتحدث بشكل أقل ما أقول عنه إنه عيب تحدث بشكل غريب جدا، وأنا مش عارف هو الكابتن أمين عمر كان مطلوب منه إيه؟، وعلى فكرة أمين عمر كان من أعلى التقديرات في البطولة العربية ومنها خرج على البطولة الأفريقية مباشرة وأشاد به خبراء التحكيم العرب والأفارقة".

وأشار شوبير أنه يتمنى من الرجوب يقدم اعتذار، عشان برضه ساعة وسام أبو علي ورحيله عن الاهلي طلع بيان ملوش لازمة وقال كلام مش مفهوم وبعدين رجع شاله وقال كلمتين كويسين".

وأكمل : "بس هو إحنا ليه مطلوب مننا دائما نكون متسامحين، أنا محبش حد يتجنى علينا وغضبت من تصريحات الرجوب، لإن إحنا لينا احترامنا وتقديرنا وده خطأ جسيم من الرجوب وإحنا كمصريين مبنغلطش في حد وعشان كده محبش حد يغلط فينا".

واختتم: "أمين عمر رمز مصري ولا نقبل إن حد يغلط فيه وخرج من بطولة كاس العرب في تكريم له من فيفا ليكون حكما رابعا في نهائي كأس العالم للأندية الإنتر كونتيننتال بين باريس سان جيرمان وفلامنجو البرازيلي".