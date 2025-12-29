قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دليل محاسبة موحد لدعم القطاع الخاص.. المالية تعرض ملامح خطة الإصلاحات الضريبية والجمركية
ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

هاجم الإعلامي أحمد شوبير الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بسبب تصريحاته ضد الحكم المصري أمين عمر.

شوبير يهاجم رئيس الاتحاد الفلسطيني

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "أولا مفيش حد وقف مع الشعب الفلسطيني زي الشعب المصري، وعلى مستوى الرياضة حتى اللاعبين الفلسطينيين نوروا في مصر وتألقوا وتعاملوا كمصريين ومش هتلاقي جمهور شجع فلسطين في البطولة العربية زي المصريين ما شجعوا المنتخب الفلسطيني ودائما القضية الفلسطينية عايشة في وجدان كل مصري، وربنا ينصرهم دائما يارب".

وتابع: "أنا بقول الكلام ده لأن فيه حاجة زعلتني جدا جدا وهى إن جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تحدث بشكل لا يليق على حكمنا الدولي أمين عمر، وتحدث بشكل أقل ما أقول عنه إنه عيب تحدث بشكل غريب جدا، وأنا مش عارف هو الكابتن أمين عمر كان مطلوب منه إيه؟، وعلى فكرة أمين عمر كان من أعلى التقديرات في البطولة العربية ومنها خرج على البطولة الأفريقية مباشرة وأشاد به خبراء التحكيم العرب والأفارقة".

وأشار شوبير أنه يتمنى من الرجوب يقدم اعتذار، عشان برضه ساعة وسام أبو علي ورحيله عن الاهلي طلع بيان ملوش لازمة وقال كلام مش مفهوم وبعدين رجع شاله وقال كلمتين كويسين".

وأكمل : "بس هو إحنا ليه مطلوب مننا دائما نكون متسامحين، أنا محبش حد يتجنى علينا وغضبت من تصريحات الرجوب، لإن إحنا لينا احترامنا وتقديرنا وده خطأ جسيم من الرجوب وإحنا كمصريين مبنغلطش في حد وعشان كده محبش حد يغلط فينا".

واختتم: "أمين عمر رمز مصري ولا نقبل إن حد يغلط فيه وخرج من بطولة كاس العرب في تكريم له من فيفا ليكون حكما رابعا في نهائي كأس العالم للأندية الإنتر كونتيننتال بين باريس سان جيرمان وفلامنجو البرازيلي".

شوبير رئيس اتحاد فلسطين جاكوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

حالة الطقس

طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق

ترشيحاتنا

حصاد "مركز سلام" 2025.

حصاد مركز سلام 2025.. مواجهة فكرية متنوعة وأدوات رقمية لمكافحة الإرهاب

دار الإفتاء

دار الإفتاء: 959 ألف فتوى وجهود مكثفة في 2025

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث عام 2026

بالصور

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد