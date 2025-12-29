قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اتحاد الكرة يرد على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني بشأن أمين عمر

اتحاد الكرة
عبدالله هشام

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا بعد تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني بشأن أمين عمر بعد منافسات بطولة كأس العرب.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي

تابع الاتحاد المصري لكرة القدم باستغراب شديد التصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن أحد الحكام المصريين، ويؤكد في هذا الإطار حرصه الدائم على الحفاظ على علاقات الاحترام والتعاون المتبادل بين جميع الاتحادات الشقيقة.

وفي الوقت ذاته، يعرب الاتحاد المصري عن رفضه التام لما ورد في هذه التصريحات من عبارات لا تتماشى مع القيم والمبادئ التي يرسخها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) فيما يتعلق باحترام الحكام وتقدير دورهم المحوري في إدارة المباريات، كما يعرب عن استنكاره لما تضمنته هذه التصريحات بحق أحد أفضل الحكام المصريين، ممن يحظون بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديره.

ويشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته الكاملة في الحكم المصري وكفاءته المهنية ونزاهته، وهي ثقة تستند إلى مشاركاته المشرفة على المستويين القاري والدولي.

وفي الختام، يهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بالأشقاء مراعاة طبيعة العلاقات الأخوية التي تسمو فوق أي تصريحات شعبوية، وبما يسهم في تعزيز التضامن بين الاتحادات العربية وخدمة مصالح كرة القدم.

