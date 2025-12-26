بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور

علقت الصفحة الرسمية لـ اتحاد الكرة المصرية على فوز منتخب مصر على منتخب جنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتبت صفحة الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "ممنوع المرور".

وكشف محمد مراد المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر الأول، حقيقة ما صرح به مدرب جنوب إفريقيا هوجو بروس، بأن محمد صلاح أخبره بأن ركلة الجزاء المحتسبه له غير صحيحة، خلال لقاء منتخب مصر وجنوب إفريقيا في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وقال مراد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب إفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة .. تبادلا التحية والسلام فقط.. وكل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة".

الحضور الجماهيري لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

شهدت مواجهة منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا التى حسمها الفراعنة بنتيجة 1-0 وحسم التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية حضور 40219 مشجع، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 للبطولة.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب الجماهير المصرية والمغربية التي حضرت بقوة اللقاء لتشجيع الفراعنة أمام جنوب إفريقيا.