دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
بعد فوز مصر على حنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
رياضة

بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

علقت الصفحة الرسمية لـ اتحاد الكرة المصرية على فوز منتخب مصر على منتخب جنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتبت صفحة الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "ممنوع المرور".

وكشف محمد مراد المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر الأول، حقيقة ما صرح به مدرب جنوب إفريقيا هوجو بروس، بأن محمد صلاح أخبره بأن ركلة الجزاء المحتسبه له غير صحيحة، خلال لقاء منتخب مصر وجنوب إفريقيا في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وقال مراد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب إفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة .. تبادلا التحية والسلام فقط.. وكل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة".

الحضور الجماهيري لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

شهدت مواجهة منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا التى حسمها الفراعنة بنتيجة 1-0 وحسم التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية حضور 40219 مشجع، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 للبطولة.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب الجماهير المصرية والمغربية التي حضرت بقوة اللقاء لتشجيع الفراعنة أمام جنوب إفريقيا.

منتخب مصر الاهلي الزمالك اتحاد الكرة المصرية

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

انقطاع المياه

انقطاع المياه 6 ساعات عن قرى كفر شبين والحصافة والدير بشبين القناطر

فصل الكهرباء

فصل الكهرباء غداً عن قرية حاذق وتوابعها بكفر الشيخ

محافظ الغربية

يقود حملة إشغالات مسائية.. محافظ الغربية يواصل جولاته المكثفة لإعادة الانضباط إلى الشارع الطنطاوي

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 ..ركز على إدارة الوقت بحكمة

ركز على إدارة الوقت بحكمة
ركز على إدارة الوقت بحكمة
ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. خصص وقتًا للتأمل أو المشي

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم حدسك للتصرف بحكمة

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

