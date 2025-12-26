قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العريس سلم نفسه.. تطور مثير في مقـ تل الصغيرة رقية برصاصة طائشة بحفل زفاف أوسيم
محمود الهباش: إرادة الشعب الفلسطيني لا تُقهر.. وحل الدولتين قُتل قتلا مبرما
ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة
بنمو 17%.. 26 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص في 10 أشهر
تركيا: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال يزعزع الاستقرار العالمي
السعودية تعلن دعمها لسيادة الصومال بعد قرار إسرائيل بشأن أرض الصومال
الصومال يرفض الهجوم على سيادته باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
عمرو الدردير: الشناوي أقوى شخصية لاعب شوفتها في حياتي
السديس: رجل الأمن منقذ الشاب من الموت نموذج مشرف في حماية الحرم
منتجي الدواجن: تكلفة كيلو الفراخ 75 جنيها وتباع للمواطنين بأقل من ذلك
خلال اتصاله بأبوريدة وحسام حسن.. وزير الشباب والرياضة: نثق في منتخبنا لإسعاد الجماهير المصرية
توفر آلاف الجنيهات .. كيف تحجز أرخص تذكرة طيران عند السفر ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلال اتصاله بأبوريدة وحسام حسن.. وزير الشباب والرياضة: نثق في منتخبنا لإسعاد الجماهير المصرية

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
إسلام مقلد

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اتصال هاتفي بالمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، ثقته الكاملة في قدرات لاعبي المنتخب والجهاز الفني، مشيداً بالأداء القوي الذي تُوّج بفوز المنتخب الوطني على منتخب جنوب أفريقيا وتصدره للمجموعة  بـ ٦ نقاط، وصعوده لدور الـ ١٦ من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن الشباب المصري قادر دائمًا على إسعاد الجماهير وتحقيق الإنجازات.

 

ماراثون زايد

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن ما شهده اليوم من نجاح كبير لفعاليات ماراثون زايد الخيري، بالتزامن مع فوز المنتخب الوطني، يعكس حالة إيجابية تعيشها الرياضة المصرية، ويؤكد أن روح العزيمة والإصرار والعمل الجماعي أصبحت سمة واضحة لدى الشباب المصري في مختلف المحافل الرياضية والمجتمعية.

60 ألف مشارك

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مشاركة نحو 60 ألف مشارك في ماراثون زايد الخيري تمثل نموذجاً حقيقياً لقوة الإرادة وروح التحدي، وهي ذات الروح التي ظهر بها لاعبو المنتخب داخل الملعب، ونجحوا من خلالها في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

الاستثمار في الشباب

وأكد وزير الرياضة أن هذه النجاحات تعكس رؤية الدولة في الاستثمار في الشباب، ودعمهم في مختلف المجالات، سواء من خلال المنتخبات الوطنية أو الفعاليات الرياضية والمجتمعية الكبرى، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة الرياضة المصرية محلياً ودولياً.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس هاني أبو ريده الاتحاد المصري لكرة القدم حسام حسن منتخب جنوب أفريقيا بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

متهم

حبس مناديي سيارات اعتديا على سيدة بالجيزة

ليندا -راقصة

5 شهور سجن نسا.. ليندا من راقصة نصف الليل لـ سوابق

جثة

مصرع بائع على يد زوجته وعشيقها في أكتوبر| تفاصيل

بالصور

ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة

فوائد القرفة
فوائد القرفة
فوائد القرفة

خطأ شائع عند تسخين الأكل.. يغير طعمه ويضر صحتك

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد