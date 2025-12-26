قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا: أثق في جميع اللاعبين ومشوار البطولة طويل
رياضة

أول رد فعل من ليفربول بعد قيادة صلاح منتخب مصر إلى ثمن نهائي الكان

مجدي سلامة

حقق منتخب مصر فوزاً ثميناً على نظيره الجنوب أفريقي (1 – 0) في القمة التي شهدها ملعب أدرار بمدينة أغادير في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية في حضور جماهيري كبير تجاوز الـ 40 ألفاً.

سجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة الجزاء التي حصل عليها بعد تعرضه للإعاقة من لاعب "بافانا – بافانا" موداو بعد العودة لتقنية الفيديو ونفذها القائد ببراعة فائقة وسط مرمى الحارس رونوين ويليامز الذي اتجه لليسار ليضيف هدفه الشخصي الثاني في هذه النسخة والتاسع طوال مسيرته مع "الفراعنة" منذ 2017.

وعلق الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر منصة "إكس" قائلًا: "الملك دائمًا حاضر".

فرض الطريقة

وفرض حسام حسن طريقته أمام المنافس وسيطر المنتخب على الشوط الأول منذ البداية وأظهر تماسكاً وثقة في النفس فيما وقف المخضرم هوجو بروس عاجزاً عن مجاراتهما، وكانت البداية بعرضية من محمد هاني مرت أمام عمر مرموش في الدقيقة 11، ثم سدد جناح مانشستر سيتي من مخالفة مباشرة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 23، قبل أن ينهي منتخب مصر الشوط الأول بضربة الجزاء والهدف والورقة الحمراء التي حصل عليها محمد هاني نتيجة الإنذار الثاني بعد تدخله العنيف مع تيبوهو موكوينا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني أجرى حسام حسن التغيير الأول بنزول إمام عاشور بدلاً من مرموش، واستغل زملاء المهاجم لايل فوستر للنقص العددي وضغطوا بقوة من أجل إدراك التعادل وحصلوا على أكثر من ركنية في الدقائق الأولى من هذا الشوط لكن المحاولات تحطمت أمام بسالة الدفاع المصري والتألق الاستثنائي للحارس الكبير محمد الشناوي.

تسديدة إمام عاشور

في الدقيقة 55 سدد موريمي وكان حارس مصر في الموعد، ورد "أبناء النيل" بهجمة كادت تنهي الأمور لصالحهم بعد انطلاقة وتسديدة من إمام عاشور أبعدها وليامز بقدمه بصعوبة عند الدقيقة 60. 

وفي المدرجات التقطت الكاميرا حديثا جانبيا بين باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري في الدقيقة 63.

أخطر فرص جنوب إفريقيا

 أخطر فرص عملاق جنوب القارة جاءت في الدقيقة 74 عندما سدد موداو قذيفة من مسافة قريبة تعملق الشناوي في التصدي لها ثم أضاع موديبا فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 78 وبعدها دفع حسام حسن بالثنائي محمد شحاتة ومهند لاشين بدلاً من "زيزو" و"تريزيجيه" في محاولة منه للسيطرة على وسط الملعب وإفساد هجمات المنافس قبل اقترابها من منطقة الجزاء، ثم سدد موكوينا في الدقيقة 83 وكالعادة كان الشناوي حاضراً واستحق الحصول على جائزة رجل المباراة.

استعادة نغمة الفوز

بهذا الفوز استعاد به "زعيم" القارة نغمة الفوز على منافسه اللدود بعد غياب 27 عاماً ’ وتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية منفرداً برصيد 6 نقاط يليه منتخب جنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط وفي المركزين الثالث والرابع الثنائي أنجولا وزيمبابوي برصيد نقطة واحدة بعد أن تعادلا (1 – 1) عصر اليوم في مراكش.

