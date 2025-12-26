أداء رجولي .. مراد مكرم : برافو لاعبي منتخب مصر

علق الفنان مراد مكرم علي أداء منتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

حسام حسن

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ”اداء رجولي ،برافو لعيبي مصر،برافو حسام حسن".

منتخب مصر

وتغلب منتخب مصر علي نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0،في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

ويعتبر منتخب مصر أول منتخب يتأهل إلي دور الـ 16 فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب عقب حصوله على 6 نقاط.

وبهذا الفوز تصدر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ترتيب المجموعة الثانية فى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي:

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- جنوب إفريقيا 3 نقاط

3- أنجولا نقطة واحدة

4- زيمبابوي نقطة واحدة