رياضة

بروس يزعم ومنسق المنتخب ينفي.. ركلة جزاء محمد صلاح تثير الجدل بعد لقاء مصر وجنوب إفريقيا

محمد صلاح وهوجو بروس
محمد صلاح وهوجو بروس
إسلام مقلد

أثارت تصريحات البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، الجدل، عقب الخسارة من منتخب مصر 1-0، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حول حقيقة إخباره من محمد صلاح بأن ركلة الجزاء المحتسبة لمنتخب مصر غير صحيحة.

تصريحات هوجو بروس

أعرب البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن غضبه الشديد من قرارات التحكيم عقب خسارة فريقه أمام منتخب مصر بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، معتبرًا أن ما حدث داخل الملعب يتعارض تمامًا مع التعليمات التي تلقاها المدربون قبل انطلاق البطولة.

شرح كل ما يتعلق باحتساب ركلات الجزاء 

وقال بروس، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن الجهاز الفني لمنتخب جنوب أفريقيا شارك في اجتماعات مطولة مع لجنة الحكام قبل انطلاق البطولة، تم خلالها شرح كل ما يتعلق باحتساب ركلات الجزاء وحالات الطرد، مؤكدًا أن ما شاهده في مباراة مصر لا يتماشى مع تلك التوضيحات.

وأوضح أن الاجتماعات استمرت نحو 45 دقيقة، تم خلالها التأكيد على معايير واضحة في التعامل مع لمس الكرة لليد والاحتكاكات داخل منطقة الجزاء، وهو ما لم يُطبق في اللقاء.

حديثه مع محمد صلاح

وكشف مدرب البافانا بافانا عن حديث دار بينه وبين محمد صلاح عقب المباراة، مشيرًا إلى أن قائد منتخب مصر أقر، حسب روايته، بعدم صحة ركلة الجزاء التي سجل منها هدف اللقاء، مؤكدًا أن احتسابها كان أمرًا غريبًا للغاية، على حد وصفه.

وأضاف بروس أن لجنة الحكام شددت قبل البطولة على أن أي امتداد للذراع خارج الجسد داخل منطقة الجزاء يُحتسب ركلة جزاء دون تردد، وهو ما اعتبره لم يُطبق في إحدى اللقطات التي كان بطلها ياسر إبراهيم، مؤكدًا أن الحكم تجاهل الحالة تمامًا، وهو ما اعتبره دليلًا واضحًا على ازدواجية المعايير في إدارة المباراة.

أفضلية منتخب مصر

وعن الجانب الفني، اعترف مدرب جنوب أفريقيا بأفضلية منتخب مصر خلال الشوط الأول، مؤكدًا أن الفراعنة سيطروا على مجريات اللعب ونجحوا في صناعة عدة فرص، إلى جانب تحكمهم الجيد في إيقاع المباراة. 

وأوضح أن الصورة تغيرت في الشوط الثاني، حيث فرض منتخب جنوب أفريقيا سيطرته بشكل كامل، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة والحظ اللازم لتسجيل هدف التعادل.

الخسارة أمام مصر لا تعني نهاية مشوار فريقه

وشدد بروس على أن الخسارة أمام مصر لا تعني نهاية مشوار فريقه في البطولة، مؤكدًا ثقته الكاملة في لاعبيه قبل خوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات، موضحًا أن الأداء الذي قدمه الفريق يمنح الجهاز الفني دافعًا قويًا لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام زيمبابوي، من أجل المنافسة على بطاقة التأهل.

رد منتخب مصر

كشف محمد مراد المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر الأول، حقيقة ما صرح به مدرب جنوب أفريقيا هوجو بروس بأن محمد صلاح أخبره بأن ركلة الجزاء المحتسبه له غير صحيحة، خلال لقاء منتخب مصر وجنوب إفريقيا في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وقال مراد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب أفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة .. تبادلا التحية و السلام فقط .. وكل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة".

تأهل منتخب مصر

وكان منتخب مصر ضمن تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أغادير، وسجل هدف اللقاء محمد صلاح من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ضامنًا التأهل المبكر إلى دور الـ16، فيما تجمد رصيد منتخب جنوب أفريقيا عند 3 نقاط، خلفه منتخبا أنجولا وزيمبابوي برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب أنجولا، في لقاء تحصيل حاصل، يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الثالثة، على أن ينتظر الفراعنة مواجهة أحد أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة في دور الـ16 من البطولة القارية.

