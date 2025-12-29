قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فسخ التعاقد مقابل الراتب بالكامل.. أزمة جديدة بين أشرف داري والأهلي| تفاصيل

أشرف داري
أشرف داري
عبدالله هشام

دخل النادي الأهلي في أزمة مع المدافع المغرب أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد محاولات الإطاحة به خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب الأهلي في التخلص من راتب أشرف داري وترك مكان شاغر في قائمة المحترفين الأجانب للتعاقد مع لاعب جديد في ظل إصابات داري المتكررة.

ورفض أشرف داري، مدافع الأهلي الرحيل عن الفريق وتمسك بفسخ التعاقد مع حصوله على قيمة راتبه بالكامل.

ويصل قيمة راتب أشرف داري في عقده المتبقي مع الأهلي لنحو 2.5 مليون دولار، وهو ما يرفض مسؤولي الأحمر دفعه.

وأثارت طلبات داري غضب مسئولي الأهلي بسبب عدم الاستفاده من خدمات اللاعب خلال الفترة الماضية.

عقوبة الأهلي للاعبين بعد الخروج من كأس مصر

قرر مسئولو النادي الأهلي، مضاعفة العقوبات المالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، والخروج من بطولة كأس مصر، الموسم الحالي، من دور الـ32.


وقال الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة، توقيع عقوبات مالية مضاعفة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخروج من بطولة كأس مصر".


تلقي النادي الأهلي ضربة موجعة بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصرية للإتصالات بهدفين لهدف، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تقدم الأهلي بهدف بقدم عمر كمال عبد الواحد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح المنافس في تسجيل هدف التعادل ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني الإضافي، والهدفان عن طريق اللاعب البديل مصطفى فوزي، كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.

وودع فريق الأهلي بطولة كأس مصر من دور الـ32 للمرة الأولى منذ سنوات مما فجر حالة من الغضب الشديد.

