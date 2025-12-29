قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعمال يبقى أثرها مع الإنسان إلى يوم القيامة
تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. شيخ الأزهر: تشدد لا يمت للإسلام بصلة
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك
عالم أزهري: التنبؤ بالمستقبل في العام الجديد جهل
شحتة كاريكا: أحمد دقدق أوصاني بمسح أغانيه قبل وفاته
رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد
وزير الإعلام الصومالي: الحكومة الفيدرالية ترفض بشكل كامل الإعلان الإسرائيلي
زيلينسكي: اتفاق كامل على الضمانات الأمنية الأمريكية واستئناف المحادثات مع ترامب قريبا
مصدر مقرب من بنتايج: اللاعب قرر فسخ عقده رفضا للاستمرار مع الزمالك
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
حسن المستكاوي عن خروج الأهلي من كأس مصر: المفروض تلعب على كل البطولات

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي علي خروج الاهلي من بطولة كأس مصر، الموسم الحالي، من دور الـ32.

و قال حسن المستكاوي مع  تصريحات تلفزيونية مع إلاعلامي سيف زاهر : انت خرجت من كأس مصر دي مشكله كبيرة، الأهلى المفروض بيلعب على كل البطولات، لازم يكون فيه تكوين فريق صح و في ذهن المدرب

و تابع :أداء الصفقات الجديدة مؤثر ولكن في حالة جاهزية الجميع و المشاركة بالتشكيل الأساسي.

وقرر مسؤولو النادي الأهلي، مضاعفة العقوبات المالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، والخروج من بطولة كأس مصر، الموسم الحالي، من دور الـ32.


وقال الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة، توقيع عقوبات مالية مضاعفة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخروج من بطولة كأس مصر".


تلقي النادي الأهلي ضربة موجعة بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصرية للإتصالات بهدفين لهدف، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تقدم الأهلي بهدف بقدم عمر كمال عبد الواحد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح المنافس في تسجيل هدف التعادل ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني الإضافي، والهدفان عن طريق اللاعب البديل مصطفى فوزي، كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.

وودع فريق الأهلي بطولة كأس مصر من الدور التمهيدي لأول مرة منذ سنوات مما فجر حالة من الغضب الشديد.

