هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه من التدخل في أزمة اللاعب المغربي محمود بن تايج مع الفريق، مؤكدًا أنه لن يتدخل بشكل مباشر لحل الملف.

وكان اللاعب قد أقام مؤخرًا حفل زفافه، على نجلة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: “يوم 6 ديسمبر الماضي كتبت رسميًا أنني أعتذر عن ملف كرة القدم في الزمالك، رغم اتفاقنا على أن أكون مشرفًا على هذا الملف، ولأسباب شخصية لا أحب الحديث عنها، لكن إذا طُلب مني أي شيء سأقوم به”.

وأوضح سليمان قائلا: "هناك مدير رياضي بالنادي، وعليكم توجيه الأسئلة له بخصوص هذا الأمر، وليس إلي".

ويأتي حديث سليمان في وقت يزداد فيه الجدل حول وضعية بن تايج، الذي أبلغ النادي رسميًا بفسخ عقده من طرف واحد، بعد تأخر صرف مستحقاته المالية لأكثر من تسعة أشهر.

بيان الزمالك بشأن موقف محمود بن تايج

يؤكد نادي الزمالك أنه وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن اللاعب المغربي محمود بنتايج لا يزال لاعبًا مقيدًا ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويُشدد النادي على أن عقد اللاعب ممتد بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2027–2028، ولا يزال على قوة القلعة البيضاء دون أي تغيير في وضعه التعاقدي.

وقام نادي الزمالك بمخاطبة اللاعب بشكل رسمي بالانتظام في تدريبات الفريق، وذلك بعد تغيبه عن التدريب دون الحصول على إذن مسبق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تحفظ حقوق النادي، وتطبيق لائحة الفريق وفقًا للوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".