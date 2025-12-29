قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإعلام الصومالي: الحكومة الفيدرالية ترفض بشكل كامل الإعلان الإسرائيلي
زيلينسكي: اتفاق كامل على الضمانات الأمنية الأمريكية واستئناف المحادثات مع ترامب قريبا
مصدر مقرب من بنتايج: اللاعب قرر فسخ عقده رفضا للاستمرار مع الزمالك
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
رياضة

مصدر مقرب من بنتايج: اللاعب قرر فسخ عقده رفضا للاستمرار مع الزمالك

محمود بن تايج
محمود بن تايج
إسراء أشرف

أصبحت فرص استمرار المغربي محمود بن تايج داخل صفوف نادي الزمالك محل شك كبير، في ظل الأزمة المتواصلة المتعلقة بمستحقاته المالية المتأخرة، والتي لم يحصل عليها منذ أكثر من تسعة أشهر.

وكشف مصدر مقرب من بن تايج، لـ"صدى البلد"، أن اللاعب أنهى كافة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء تعاقده مع القلعة البيضاء، بعدما أخطر إدارة النادي رسميًا بفسخ العقد قبل أيام قليلة، عقب انتهاء المهلة المحددة لسداد مستحقاته دون التوصل إلى أي حل.

وأشار المصدر إلى أن بن تايج يدرس حاليًا خيارين جديين للمرحلة المقبلة، أحدهما عرض محلي من نادٍ مصري، والآخر من أحد الأندية السعودية، على أن يحسم وجهته النهائية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفيما يتعلق بإمكانية تصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، أوضح المصدر أن موقف اللاعب قوي من الناحية القانونية، خاصة أنه التزم بكافة الإجراءات الرسمية ومنح النادي الفرصة الكاملة لتسوية الأمور قبل اتخاذ قرار الرحيل.

وترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن اهتمام عدة أندية خليجية، من السعودية وقطر والإمارات، إلى جانب أندية أوروبية، بالتعاقد مع اللاعب، مستغلة إمكانية ضمه في صفقة انتقال حر حال تأكد رحيله عن الزمالك.

بيان الزمالك بشأن موقف محمود بن تايج

يؤكد نادي الزمالك أنه وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن اللاعب المغربي محمود بنتايج لا يزال لاعبًا مقيدًا ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويُشدد النادي على أن عقد اللاعب ممتد بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2027–2028، ولا يزال على قوة القلعة البيضاء دون أي تغيير في وضعه التعاقدي.

وقام نادي الزمالك بمخاطبة اللاعب بشكل رسمي بالانتظام في تدريبات الفريق، وذلك بعد تغيبه عن التدريب دون الحصول على إذن مسبق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تحفظ حقوق النادي، وتطبيق لائحة الفريق وفقًا للوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

محمود بن تايج بن تايك بن تايج الزمالك موقف بن تايج اخبار الزمالك نادي الزمالك

ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو
درة
