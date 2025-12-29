قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك
عالم أزهري: التنبؤ بالمستقبل في العام الجديد جهل
شحتة كاريكا: أحمد دقدق أوصاني بمسح أغانيه قبل وفاته
رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد
وزير الإعلام الصومالي: الحكومة الفيدرالية ترفض بشكل كامل الإعلان الإسرائيلي
زيلينسكي: اتفاق كامل على الضمانات الأمنية الأمريكية واستئناف المحادثات مع ترامب قريبا
مصدر مقرب من بنتايج: اللاعب قرر فسخ عقده رفضا للاستمرار مع الزمالك
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
رياضة

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

سيف زاهر
سيف زاهر

سخر الإعلامي سيف زاهر من تصريحات أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق  الزمالك بشأن الاعب محمود بنتايج.

وكتب سيف زاهر: هل عمرك شوفت مدرب له وجهة نظر في لاعب و اللاعب له وجهة نظر و الإدارة ليها وجهة نظر! اهوا ده اللي حصل مع الزمالك في المؤتمر الصحفي .

وتابع: تصريحات احمد عبد الرؤوف النهاردة شرح الوضع اللي فيه نادي الزمالك و ده الكلام اللي اتقال من المسؤولين عن نادي الزمالك، عشان يكون في بدلاء جاهزين في التوقف لازم قطاع الناشئين يكون مستقر.

وكان قد علق أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك على الفوز أمام فريق بلدية المحلة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقال عبد الرؤوف، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، :" الزمالك حقق فوزًا مهمًا على بلدية المحلة، مشددًا على أن مباريات الكأس دائمًا ما تكون خارج الحسابات ومليئة بالمفاجآت، مؤكدًا في الوقت نفسه أن فريق بلدية المحلة من الأندية التي لها فضل كبير عليه.

وأوضح عبد الرؤوف، أن الزمالك يمر بظروف صعبة للغاية في الفترة الحالية، كاشفًا أن الفريق بدأ اللقاء دون وجود مدافعين، قبل انضمام محمود الونش، إلى جانب وجود غيابات عديدة، ما اضطر الجهاز الفني لاستكمال قائمة الفريق بصعوبة شديدة.

وأضاف أن الأوضاع معقدة على جميع المستويات، سواء من الناحية المالية أو الفنية، مؤكدًا أن اللاعبين يتحلون بالصبر، لكن في النهاية كرة القدم تعتمد أيضًا على الاستقرار المادي، خاصة في ظل تأخر المستحقات.

وأشار المدير الفني إلى عدم وجود ظهير أيسر في قطاع الناشئين، نافيًا تعمده استبعاد اللاعبين الشباب، مؤكدًا أن هناك لاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 6 أشهر، كما أوضح أن اللاعب «إيشو» لا يملك بديلًا في مركزه حاليًا.

وتطرق عبد الرؤوف للحديث عن بعض الملفات، مؤكدًا عدم معرفته بظروف اللاعب بنتايج، وعدم حصوله على راحة، رغم وجود حديث عن فسخ تعاقده من طرف واحد، كما أبدى دهشته من الإصابات المتكررة لمحمود جهاد، مشيرًا إلى أن أحمد شريف يقدم مستوى جيد، ويتم الاستعانة به لسد العجز في بعض المراكز، على أن يتم تحديد طبيعة إصابة محمود جهاد لاحقًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أحمد حمدي لن يشارك مع الفريق خلال الفترة المقبلة من وجهة نظره الشخصية.

زمالك احمد عبد الرؤوف تصريحات كابتن احمد عبد الرؤوف محمود بنتايج

