سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 93/79 وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء ضمن منافسات دور 16 لبطولة كأس مصر .
وجاءت نتائج الفترات كالتالي ..
28/19
44/42
66/61
93/79
وحرص محمد طارق عضو مجلس إدارة النادي على حضور المباراة لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين .
ومن المقرر أن يواجه الزمالك فى دور ربع النهائي الفائز من مواجهة مصر للتأمين والشمس على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء .