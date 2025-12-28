اسألوا أحمد سليمان.. سهام صالح تعلق على تضارب التصريحات في الزمالك بسبب بنتايج

قالت الإعلامية سهام صالح، خلال تقديمها برنامج «الكلاسيكو» عبر قناة ON E إن فريق بلدية المحلة فرّط في تحقيق فوز مستحق على الزمالك، في دور الـ 32 بكأس مصر بعدما أضاع عدة فرص كانت كفيلة بإحراج الفريق الأبيض والخروج بنتيجة إيجابية.

وأضافت أن أحمد عبدالرؤوف فجّر مفاجآت قوية بتصريحات نارية عقب المباراة، كشف خلالها أن المغربي بنتايج ليس متواجدًا مع الفريق، كما أشار إلى أن أحمد حمدي أنهى اتفاقه للانتقال إلى البنك الأهلي.

وأوضحت أن عبدالرؤوف أكد عدم تواجد اللاعب مع النادي، في الوقت الذي خرجت فيه إدارة الزمالك لتنفي ذلك، قائلاً: «اللي عايز يعرف هو فين، يروح يسأل أحمد سليمان».