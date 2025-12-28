مفيش فلوس والأمور صعبة.. تعليق صادم من حازم إمام بشأن أزمة الزمالك

علق حازم إمام، نجم الزمالك السابق، على موقف النادي الأبيض حاليا بعد أزمة المستحقات وإيقاف القيد من جانب الفيفا لعدة فترات.

وقال حازم إمام في تصريحات صحفية: “اللي قاله أحمد عبد الرؤوف النهارده طبعاً هو مش عايز يتكلم، لكن واضح إن الأمور المادية طبعاً باينة للناس كلها، أعتقد يعني عمرنا ما شفنا نادي الزمالك في هذه الحالة.. أنا يعني مشفتش الزمالك قبل كده بالمنظر الإداري اللي هو فيه مشاكل كتير كبيرة جداً بهذا الشكل قبل كده، وباين على الفرقة بشكل كبير جداً”.

وتابع: “مفيش فلوس وبالتالي الأمور صعبة جداً.. يعني بجد مش عارف حاسس الموضوع المرة دي مش زي كل مرة، موضوع أصعب بكثير”.

وواصل: “الموضوع مش بس كورة، الموضوع نادي الزمالك.. مش عايز أقول كلمة كبيرة بس الزمالك يعني في طريقه لحاجة مش كويسة”.

وأكمل: “وده هيأثر على الرياضة بشكل عام مش كورة بس، يعني مش كورة، هيأثر على كل الألعاب لأن الزمالك دايماً شريك أساسي مع الأهلي في بناء مستقبل أو بناء المنتخبات”.

واستطرد: “اتمنى من المسؤولين إن الموضوع يبقي الزمالك بغض النظر عن مجالس الإدارات”.

واختتم: “نحاول نساعد النادي مش نساعد المجلس.. المجلس يقعد ويمشي كلهم ليهم الاحترام طبعاً، لكن لو هما غلطوا يتحاسبوا، لكن النادي ككيان لازم الناس تعامله ككيان كبير في الوطن العربي كله يعني”.