عقوبات مالية مضاعفة على لاعبي الأهلي عقب الخروج من كأس مصر.. تفاصيل

قرر مسؤولو النادي الأهلي، مضاعفة العقوبات المالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، والخروج من بطولة كأس مصر، الموسم الحالي، من دور الـ32.



وقال الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة، توقيع عقوبات مالية مضاعفة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخروج من بطولة كأس مصر".



تلقي النادي الأهلي ضربة موجعة بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصرية للإتصالات بهدفين لهدف، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تقدم الأهلي بهدف بقدم عمر كمال عبد الواحد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح المنافس في تسجيل هدف التعادل ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني الإضافي، والهدفان عن طريق اللاعب البديل مصطفى فوزي، كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.

وودع فريق الأهلي بطولة كأس مصر من الدور التمهيدي لأول مرة منذ سنوات مما فجر حالة من الغضب الشديد.

ويسعي سيد عبدالحفيظ لحسم ثلاث ملفات في الساعات المقبلة وهي صفقات الشتاء واللاعبين الراحلين وملف تجديد العقود لعدد من اللاعبين.