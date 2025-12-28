قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ذهب.. عقارات.. شهادات.. أيها أفضل؟ نصيحة عاجلة من البنك الأهلي

أموال
أموال
عادل نصار

رد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، على سؤال بشأن " ذهب أم عقارات أم شهادات؟ وأفضل وعاء ادخاري لا صحاب الشهادات".

تتمتع بـ 17% نسبة الفائدة على الشهادات

وقال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن لدينا شهادات مضمونة وبسعر فائدة ثابت وشهري ولا يتغير مع ربط الشهادة، متابعا أن هناك أوعية كثيرة ولكن الشهادة الأفضل.

لدينا شهادات مضمونة وبسعر فائدة ثابت وشهري

وأضاف محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن بعد انخفاض الفائدة بقرار من البنك المركزي المصري مازلت تتمتع بـ 17% نسبة الفائدة على الشهادات.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20% و21% و20.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.5%.

أموال

وقال البنك المركزي المصري، في بيان الخميس الماضي، إن القرار يأتي انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وأضاف البيان أن النمو الاقتصادي العالمي واصل تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.

وتابع البيان: "بالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية، وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعاً في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك، لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية".

نمو الاقتصاد المصري

وأوضح البيان أنه على الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% مقابل 5.3% خلال الربع السابق.

وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعاً أساساً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج المحلي سيواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.

الأهلي ذهب شهادات عقارات محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي

فيلم إن غاب القط
طريقة عمل حمص الشام.
اعراض سرطان المخ
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
