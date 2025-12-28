قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
على ممشى المتحف الآتوني.. المنيا تحتفي بتسجيل " الكشري" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.. صور

ايمان رياض

شهدت محافظة المنيا، اليوم الأحد، احتفالية جماهيرية وتراثية بمناسبة تسجيل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) “الكشري المصري” ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لعام 2025، باعتباره أحد أبرز المأكولات الشعبية التي تعكس الهوية المصرية، وذلك في الساحة الخارجية لممشى المتحف الآتوني شرق النيل، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبحضور اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة.

ومن جانبه، أكد السكرتير العام أن احتفاء المحافظة بهذا الحدث يأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية للحفاظ على التراث الشعبي وتوثيقه عالميًا، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس عمق الحضارة المصرية وتنوع الموروث الثقافي الوطني.

وتضمنت فعاليات الاحتفال عروضًا فلكلورية قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة المنيا، جسّدت أصالة الصعيد وروح التراث المصري، إلى جانب تنظيم تجربة تذوق مميزة، جرى خلالها تقديم وجبات الكشري المصري الأصيل لكافة الحضور.

كما شاركت إدارة المتحف الآتوني بتقديم مجموعة من المشروبات الشعبية المرتبطة بالموروث الثقافي المصري، وسط تفاعل واسع من المشاركين، واختُتمت الفعاليات بتكريم عدد من الشخصيات المساهمة في إنجاح الاحتفالية.

نظمت الاحتفالية محافظة المنيا ممثلة في الإدارة العامة للسياحة، بالتعاون مع المتحف الآتوني، وبحضور العميد أحمد إبراهيم الشربيني، القائد العسكري للمدرسة العسكرية الرياضية، والقس يوليوس نائبًا عن نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، والدكتورة سمر مصطفى كمال عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، والدكتور شعبان الأمير عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق بالمنيا، والدكتور عصام عيسى مدير المتحف الآتوني، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، ورحاب توفيق مدير فرع ثقافة المنيا، وماريان ماهر بشرى مدير هيئة تنشيط السياحة، والدكتور طه محمد نصر مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، وذلك بمشاركة أعضاء المجلس القومي للمرأة، وممثلي مديرية التربية والتعليم، وعدد من مدارس إدارة المنيا التعليمية.

