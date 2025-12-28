قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور

ايمن رياض

شيع أهالى قرى شرق النيل بمركز بنى مزار بالمنيا، جثامين 5 ضحايا فى حادث تصادم سيارة نصف نقل مع توك توك بطريق الصعيد الصحراوى الشرقى أمام قرية الشيخ فضل، نتيجة السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ.

وحرص الأهالى على التواجد أمام ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مغاغة المركزى، واستلام الجثامين إلى مسقط رأسهم بقريتى حماضة والسلام شرق النيل بمركز بنى مزار، وصلاة الجنازة عليهم ودفن الجثامين بمقابر أسرهم بالظهير الصحراوى الشرقى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين والجثامين إلى مستشفى مغاغة العام لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، بينما تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: شخص مجهول الهوية ذكر – 55 سنه متأثرًا بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة ،    وهاجر . ح. ح 30 سنه ، وأحمد. ع. م 48 سنه. 

فيما أُصيب كل من محمد. س. ج 10 سنه طالب باشتباه ما بعد الارتجاج ودخل في غيبوبة تامة ، وعبد الرحمن. م. م 24 سنه باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة تامة ، ورشا. م. وم 28 سنه بكدمة شديدة بالظهر واشتباة ما بعد الارتجاج ، ومنة. ح. م 17 سنه بكدمة شديدة بالظهر ، وبطة. ي. ع 45 سنه بكسر في الساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشخص مجهول الهويه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث ، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

المنيا تشييع جثامين حادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

