المنيا: تنفيذ 218 فعالية للشباب والرياضة استفاد منها 59 ألف شاب وفتاة

تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا مفصلًا من مديرية الشباب والرياضة حول حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال عام 2025، استعرضت فيه جهود تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، إلى جانب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى دعم النشء والشباب، وتنمية قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن المديرية نفذت خلال عام 2025 عدد 218 فعالية وأنشطة متنوعة، استفاد منها 58 ألفًا و944 شابًا وفتاة، شملت دورات تدريبية، وندوات توعوية، ومسابقات رياضية وثقافية، ومعسكرات وملتقيات شبابية، تم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وأضاف أن التقرير تضمن تنفيذ أنشطة مخصصة لذوي الهمم على مدار العام، في إطار دعم دمجهم المجتمعي واكتشاف مواهبهم، فضلًا عن تنظيم رحلات داخلية لشباب المحافظة للتعريف بالمقاصد السياحية داخل مصر، وتعزيز قيم الانتماء الوطني.

وأشار التقرير إلى تنظيم ملتقى توظيف لشباب المحافظة برعاية وحضور محافظ المنيا، استفاد منه أكثر من 2000 شاب وفتاة، إلى جانب مشاركة المديرية في عدد من المشروعات القومية، من بينها المشروع القومي للياقة البدنية «لياقة المصريين»، والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والبرنامج القومي «موهبتي نكبرها وننميها»، والبرنامج القومي «أبناؤنا مستقبلنا»، والمشروع القومي «ألف بنت ألف حلم»، فضلًا عن المشاركة في المعسكر الشبابي التطوعي «شباب واحد.. وطن واحد».

وفي مجال دعم التفوق الرياضي، كرم اللواء عماد كدواني عددًا من الأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية والبطولات الدولية، حيث تم منح 108 لاعبين ولاعبات – من بينهم أبطال من ذوي الهمم – شهادات تقدير وحوافز مالية، تقديرًا لإنجازاتهم المشرفة التي رفعت اسم المنيا في المحافل الرياضية، كما شمل التكريم عددًا من المتميزين من متحدي الإعاقة.

وشهد عام 2025 تنفيذ عدد من مشروعات الإنشاء والتطوير بالمنشآت الرياضية، شملت إنشاء ملاعب خماسي نجيل صناعي بمراكز شباب (تنده – البرشا – الشيخ عبادة) بمركز ملوي، وإنشاء ملعب بمركز شباب 102 عمارة المطاهرة الشرقية بمركز أبوقرقاص، إلى جانب إنشاء ملاعب أكريليك خماسية بنادي شباب المنيا، ونادي ملوي، ومركز شباب ناصر الفكرية بأبوقرقاص.

وشملت أعمال التطوير ورفع الكفاءة ملاعب مراكز شباب (قلندول – الروضة) بمركز ملوي، وجوادة بمطاي، والبدرمان بديرمواس، وزاوية سلطان بمدينة المنيا، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة المبنى الاجتماعي بمركز شباب الحسايبة بديرمواس، وإنشاء المبنى الاجتماعي وصالات الأنشطة بمركز شباب ديروط أم نخلة بمركز ملوي.

وشهدت محافظة المنيا زيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال عام 2025، حيث شملت الزيارة افتتاح ملتقى التوظيف الخامس بنادي الشبان المسيحية بمدينة أبوقرقاص، في إطار دعم جهود تمكين الشباب وتوفير فرص العمل.

وافتتح وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته، عددًا من المنشآت الرياضية والشبابية الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروعات قرى المواطنة، دعمًا للبنية التحتية الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بالمحافظة، حيث شملت الافتتاحات مشروعات بقرية البرشا بمركز ملوي، ومركز التنمية الشبابية بمركز ديرمواس، والملعب القانوني بمدينة أبوقرقاص، بما يسهم في توفير خدمات رياضية متكاملة للشباب والنشء، وخلق بيئة آمنة لاكتشاف المواهب، وتعزيز دور مراكز الشباب كمؤسسات تنموية وخدمية داخل المجتمع المحلي.

وأكد محافظ المنيا أن ما تحقق من إنجازات يعكس اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة