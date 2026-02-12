دنيا عبدالعزيز عن والدتها الراحلة: سبعون شهر من المتاهة وفقد الروح

وجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز رسالة مؤثرة إلى والدتها الراحلة معبرة عن حزنها الشديد وشعورها بالفقد بعد وفاتها.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “سبعون شهر من المتاهة وفقد الروح”.

أعمال دنيا عبدالعزيز

أحدث أعمال دنيا عبد العزيز هو مسلسل «المداح 4»، بمشاركة كل من: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، خالد سرحان، هبة مجدي، حنان سليمان، صبحي خليل، ودياب، وحمزة العيلي، وصفاء جلال، وهلا السعيد، محمود عامر، مي سليم، من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج.