قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يشرح أسباب خفض الفائدة 1%.. تفاصيل
اقتصادية الشيوخ تكشف 3 رسائل وراء قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة |خاص
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دنيا عبدالعزيز عن والدتها الراحلة: سبعون شهر من المتاهة وفقد الروح

دنيا عبدالعزيز
دنيا عبدالعزيز
يارا أمين

وجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز رسالة مؤثرة إلى والدتها الراحلة معبرة عن حزنها الشديد وشعورها بالفقد بعد وفاتها.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “سبعون شهر من المتاهة وفقد الروح”.

أعمال دنيا عبدالعزيز 

أحدث أعمال دنيا عبد العزيز هو مسلسل «المداح 4»، بمشاركة كل من: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، خالد سرحان، هبة مجدي، حنان سليمان، صبحي خليل، ودياب، وحمزة العيلي، وصفاء جلال، وهلا السعيد، محمود عامر، مي سليم، من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

الفنانة دنيا عبدالعزيز دنيا عبدالعزيز إنستجرام مسلسل «المداح 4» حمادة هلال فتحي عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو

ترشيحاتنا

الجمعية العمومية لنقابة العلوم الصحية

الجمعية العمومية للعلوم الصحية تناقش أزمات المهنة وعددا من الملفات العاجلة

أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري

النقل البرى تُعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل لـ 15 ألف جنيه

الوزراء

ضياء رشوان: الهدف من عودة وزارة الدولة للإعلام ليس إنشاء كيان تنفيذي جديد

بالصور

لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد