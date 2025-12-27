قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر أمام أنجولا.. هل يواصل الفراعنة الزحف نحو النجمة الثامنة؟
بسبب أحد الحاجزين.. وزير الإسكان يغير مسار جولته ويتفقد "سكن مصر "
ضعف المياه في بعض قرى بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن
وزير التعليم العالي والمحافظ يفتتحان مشروعات جديدة بجامعة بورسعيد
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
محافظات

تموين المنيا.. إقامة 1339 منفذًا لبيع السلع بأسعار مخفضة

منافذ لبيع السلع الغذائية
منافذ لبيع السلع الغذائية
ايمان رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية حققت إنجازات ملموسة خلال عام 2025، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، حيث تم ضبط 34008 مخالفة تموينية متنوعة، إلى جانب إقامة 1339 منفذًا لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري».

وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية المكثفة، التي جرى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية على مدار عام 2025، استهدفت تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، بما يضمن وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المواطنين.

من جانبه، استعرض المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أبرز نتائج الحملات التموينية، مشيرًا إلى ضبط 23596 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتوقف عن الإنتاج دون إذن، وتجميع وتصريف الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود سجلات، فضلًا عن مخالفات تموينية أخرى.

وأضاف أن الحملات أسفرت كذلك عن ضبط 7495 مخالفة بالأسواق، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأسعار أزيد من المقررة، وطرح سلع دون تاريخ صلاحية، وإدارة منشآت دون ترخيص، والذبح خارج المجازر الحكومية، وبيع منتجات مجهولة المصدر، وقضايا غش تجاري، إلى جانب مخالفات متعلقة بتداول المواد البترولية والتجار التموينيين.

وفي إطار التوسع في توفير السلع بأسعار مناسبة، أوضح وكيل الوزارة أنه تم إقامة 100 معرض «أهلاً رمضان»، و172 منفذًا ثابتًا ومتحركًا لبيع السلع الغذائية، و68 معرض «أهلاً مدارس» لتوفير المستلزمات المدرسية، بالإضافة إلى 24 منفذًا للشركة المصرية، و11 معرضًا لأسواق اليوم الواحد بنسب تخفيض تراوحت بين 15% و20%، فضلًا عن 4 منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، تم إنشاء أكثر من 200 منفذ بجميع مراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، إلى جانب تسيير منافذ متنقلة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، والمشاركة في توزيع الخبز البلدي المدعم مجانًا بالتعاون مع أصحاب المخابز.

وأكد وكيل وزارة التموين أن الجولات الميدانية لمحافظ المنيا كان لها دور محوري في دعم المنظومة التموينية وتعزيز الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن افتتاح سوق اليوم الواحد بحي جنوب مدينة المنيا شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، وجارٍ الإعداد لافتتاح أسواق مماثلة بحي غرب المدينة ومراكز سمالوط ومغاغة وديرمواس وعدد من مراكز المحافظة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضخ كميات أكبر من السلع بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

