المنيا تنفرد بتطبيق خاصية الباركود للمحاصيل الحقلية وكدوانى يدعم المزارعين بتقاوي ومشروعات إنتاجية

خلال جولته الميدانية بحقول بردنوها بمركز مطاي، قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتوزيع تقاوي مجانية على مزارعي المدرسة الحقلية لمحصول البصل، إلى جانب توزيع تقاوي القمح وتقاوي البطاطس، وذلك في إطار دعم المزارعين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ حزمة من المبادرات التي تستهدف تمكين المزارعين والأسر الريفية اقتصاديًا، وتحسين جودة الحياة بالقرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الريف المصري وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأكد محافظ المنيا استمرار دعم الدولة للقطاع الزراعي، مشددًا على أهمية دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين، ونقل أحدث الممارسات الزراعية، وتقديم الدعم الفني اللازم لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويعزز الأمن الغذائي.

وأكدت المهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمنيا، أن المحافظة تنفرد لأول مرة على مستوى الجمهورية بتطبيق نظام «الباركود» على المحاصيل الحقلية، حيث يحمل كل محصول باركودًا خاصًا يتيح للمزارع التعرف على جميع بياناته، بما يشمل نوع المحصول ومراحل الزراعة والمستحضرات المستخدمة وتاريخ الحصاد، بما يحقق التتبع الكامل للمنتج من الحقل إلى السوق، ويضمن جودة الإنتاج، ويسهم في تسهيل التسويق ودعم الزراعة الذكية ورفع كفاءة الإنتاج.

كما شملت الجولة توزيع عدد من رؤوس الأغنام كمشروعات صغيرة لبعض الأسر، بهدف دعم مصادر الدخل وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز ثقافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأسر الريفية.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها مديرية الزراعة بالمنيا وإدارة الإرشاد الزراعي، بحضور المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير عام الإرشاد الزراعي، إلى جانب عدد من أساتذة مركز البحوث الزراعية، وقيادات مديرية الزراعة، وعدد كبير من المزارعين.

وسط حقول بردنوها بمركز مطاى