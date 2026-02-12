قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: الدولة تتعامل بحسم مع جرائم خطف وهتك عرض الأطفال لحماية المجتمع
غرامات التخلف عن التجنيد.. تعديلات شاملة على قانون الخدمة العسكرية
بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيبته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
البحوث الفلكية: تحديد بداية شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يكشف لصدى البلد مصير ملفات التنمية البشرية والصناعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بالبرلمان عن أزمة نموذج 8 بقانون التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري "التنمية المحلية" و"الإسكان"، بشأن الأزمة التي تواجه آلاف المواطنين الحاصلين على "نموذج 8 نهائي" الخاص بـ التصالح في مخالفات البناء، والذين يواجهون تعنتاً إدارياً يمنعهم من استكمال أعمال البناء أو التعلية.

أكد النائب في طلبه أن الدولة المصرية بذلت مجهوداً جباراً في ملف التصالح، إلا أن "البيروقراطية" تسببت في إفراغ قانون التصالح من مضمونه، حيث يجد المواطن نفسه محاصراً بقرارات الإدارات الهندسية رغم حصوله على التقنين النهائي.

وانتقد "قدح" حجج الإدارات الهندسية بوقوع العقارات خارج الحيز العمراني، مؤكداً أن حصول المواطن على نموذج 8، معناه أن الدولة قد اعترفت بالواقع العقاري، ومن حق المواطن استكمال بنائه وتأمين سكنه طالما التزم بالسلامة الإنشائية، مشددا على ضرورة إصدار "كتاب دوري موحد" من وزارة التنمية المحلية ينهي أية اجتهادات في هذا الشأن، ويسمح بالبناء الفوري لكل من يحمل نموذج 8، مع ضرورة تحديث المخططات التفصيلية لتستوعب الكتل السكنية الجديدة.

وحذر النائب من أن استمرار هذا الوضع يخلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين، كما يعطل قطاع التشييد والبناء، مطالباً بجدول زمني ملزم لإنهاء "فجوة التنسيق" بين الإسكان والزراعة والمحليات.

وقال قدح أن المواطن الذي وضع ثقته في القانون وسدد مستحقات الدولة، لا يجب أن يعاقب بالانتظار لسنوات خلف جدران المكاتب الإدارية، وان نموذج 8 ليس مجرد ورقة في أدراج المكاتب، لكنه عقد بين المواطن والدولة، ويجب احترامه وتفعيله فوراً.

مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء البرلمان مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

ترشيحاتنا

الاستعداد لشهر رمضان

كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان استعدادًا صحيحًا؟.. أمين الفتوى يجيب

كرتونة رمضان

حكم توزيع كرتونة رمضان من زكاة المال

الأموال

هل أخذ مبلغ مالي عثر عليه في الطريق حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

منجم من الفوائد.. أهمية البيض المسلوق على السحور

منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور

زى المطاعم وأقل مجهود.. طريقة عمل السمك في الفرن

طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن

موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

كسوف الشمس
كسوف الشمس
كسوف الشمس

أمل رزق: قعدت على الرصيف واتخانت بس وقفت تاني .. ومش بقبل أدوار تعجيزية

أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد