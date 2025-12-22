محافظ المنيا يفتتح توسعات مدرسة قلبا الابتدائية المشتركة بملوي

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال الإحلال الجزئي والتوسعات بمدرسة «قلبا الابتدائية المشتركة» بمركز ملوي، والمقامة على مساحة إجمالية تبلغ 3742 مترًا مربعًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المنشآت التعليمية، والقضاء على الكثافات الطلابية داخل القرى، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة لأبناء المحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ أروقة المدرسة، وتابع انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، وحرص على محاورة الطلاب والمعلمين للاطمئنان على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بإنشاء وتطوير المدارس بالقرى الأكثر احتياجًا، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، وتخفيف الكثافات داخل الفصول.

واستمع اللواء كدواني إلى شرح من المهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، حول الموقف التنفيذي النهائي للمشروع، والذي تضمن إنشاء مبنى جديد يضم 36 فصلًا، تضاف إلى 10 فصول بالمبنى القديم، ليصل إجمالي عدد فصول المدرسة إلى 46 فصلًا، تشمل 4 فصول لرياض الأطفال و42 فصلًا للمرحلة الابتدائية.

وأشار إلى أن المدرسة تم تجهيزها بعدد من المرافق الحديثة، من بينها معملان، وغرفة مصادر، و3 غرف مجالات، وصالة متعددة الأغراض، و5 غرف إدارية، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متكاملة.

وأشاد صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بالدعم المستمر الذي يقدمه اللواء عماد كدواني لقطاع التعليم، مؤكدًا أن افتتاح مدرسة «قلبا» بهذا الشكل الحضاري يُعد إضافة قوية للمنظومة التعليمية بمركز ملوي، ويسهم في استيعاب الزيادة السكانية وتحسين جودة العملية التعليمية بالقرية.

وعلى هامش الافتتاح، التقى محافظ المنيا بعدد من أهالي قرية «قلبا»، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود التطوير، وطرحوا عددًا من المطالب والمقترحات الخدمية التي تمس حياتهم اليومية، وعلى رأسها الإسراع في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، ونقل السوق العام بعيدًا عن الكتلة السكنية للحد من التكدسات المرورية، واستكمال أعمال رصف الطرق الداخلية والروابط الحيوية التي تربط القرية بالمناطق المجاورة.

وفي استجابة فورية، وجّه اللواء عماد كدواني المسؤولين التنفيذيين المرافقين له بالانتقال الميداني لمعاينة تلك المطالب، ودراسة إدراجها ضمن خطط العمل العاجلة، مع تشكيل لجان فنية للوقوف على الشكاوى ووضع جداول زمنية محددة للتنفيذ، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المواطن البسيط وتحسين مستوى معيشته تُعد المعيار الأساسي لنجاح الجهاز التنفيذي بالمحافظة.