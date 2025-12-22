محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية لمأخذ ومحطة تنقية مياه بملوي

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها لمأخذ ومحطة تنقية مياه جنوب ملوي، والتي تُعد واحدة من أكبر مشروعات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بطاقة تصميمية تصل إلى 450 لتر/ثانية، وبتكلفة تقديرية بلغت 400 مليون جنيه.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح من المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول الموقف التنفيذي للمشروع، موضحًا أنه تم الانتهاء من نحو 90% من الأعمال الإنشائية، وجارٍ حاليًا تركيب المهمات الكهروميكانيكية بالمحطة والمأخذ،

مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف مضاعفة أعداد المستفيدين من 9 آلاف إلى 18 ألف مشترك.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمركز ملوي، حيث سيسهم في إنهاء مشكلة ضعف المياه بمدينة ملوي وقراها، إلى جانب تحسين جودة المياه من خلال التحول من نظام التنقية الارتوازي إلى نظام الترشيح، بما يضمن أعلى معايير النقاء، لافتًا إلى أن مأخذ المحطة يتميز بكونه مأخذًا عائمًا يتكيف آليًا مع ارتفاع وانخفاض منسوب مياه نهر النيل، بما يضمن استمرارية التشغيل دون انقطاع.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني أن مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها تُعد ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع ملف توفير مياه شرب نظيفة ومستدامة على رأس أولويات الأجندة الوطنية، موضحًا أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية تمثل حجر الزاوية في إحداث نقلة نوعية شاملة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري.

وأضاف المحافظ أن إنشاء محطات مياه الشرب الكبرى بمواصفات عالمية، مثل محطة جنوب ملوي، يُعد الركيزة الأساسية للتنمية الصحية والاجتماعية داخل المحافظة، حيث تدعم خطط التوسع العمراني وتلبي احتياجات الأجيال القادمة، مؤكدًا أن كوب المياه النقية حق أصيل لكل مواطن، وجزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي سياق متصل، أشاد محافظ المنيا بحجم الجهد المبذول والكفاءة العالية للأطقم الفنية والهندسية في مواجهة التحديات الإنشائية المعقدة، وعلى رأسها تنفيذ خط الربط الناقل للمياه أسفل خطوط السكة الحديد ومجرى ترعة الإبراهيمية والطريق الزراعي، باستخدام أحدث التقنيات الهندسية، دون التأثير على المرافق الحيوية، بما يعكس كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على إنجاز المشروعات القومية.

ووجّه المحافظ بضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المعدل للمشروع، مشددًا على عدم السماح بأي تأخير، نظرًا لارتباط المشروع المباشر باحتياجات المواطنين اليومية، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والبيئية، بدءًا من التشغيل التجريبي وحتى التحاليل الدورية للعينات، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

وعلى هامش الجولة، تفقد اللواء كدواني محطة مياه شرق مدينة ملوي، والتي تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 90 لتر/ثانية، وتخدم منطقة شرق المدينة وعددًا من القرى، من بينها (الريرمون، البياضية، عزبة ديمنكو)، حيث وجّه بالبدء الفوري في تنفيذ خطة صيانة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة المحطة وضمان استمرارية عملها بأقصى طاقة ممكنة.

وشدد المحافظ على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المحطات القائمة وتطويرها بالتوازي مع تشغيل المشروعات الجديدة، باعتبارها أصولًا استراتيجية تضمن تأمين الخدمة واستمراريتها في حالات الطوارئ أو زيادة الأحمال، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه النقية.

وفي ختام الجولة، أعرب المهندس حسن يحيى عن شكره للواء عماد كدواني، مثمنًا متابعته الميدانية المستمرة ودعمه المتواصل للمشروع، مؤكدًا أن توجيهات المحافظ بالإسراع في توريد المهمات الكهروميكانيكية أسهمت بشكل مباشر في تذليل التحديات الفنية والإنشائية، وضمان دخول المحطة الخدمة في أقرب وقت، تحقيقًا لأهداف الدولة في توفير حياة كريمة تليق بأبناء عروس الصعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن يحيى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وأحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من القيادات التنفيذية.