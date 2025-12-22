مجلس جامعة المنيا يناقش تجهيزات المعامل استعدادًا للفصل الدراسي الثاني والبدء في إعداد الخطة الاستراتيجية

عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية اجتماعه، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، واستعدادات الجامعة للفصل الدراسي الثاني، في إطار استكمال منظومة البناء المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، انطلاقاً من حرص الجامعة على متابعة تنفيذ خططها التطويرية، وبما يحقق أهدافها في تقديم تعليم جامعي متميز يلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وجاء ذلك الاجتماع بحضور الدكتور أبوهشيمة مصطفى، نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس جامعة المنيا الحكومية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وناقش المجلس تجهيزات معامل كليات العلاج الطبيعي وطب الأسنان والطب، استعدادًا لمتطلبات المقررات الإكلينيكية بالفصل الدراسي الثاني

ووافق المجلس على إهداء كلية الهندسة بجامعة المنيا الحكومية عددًا من نماذج مشاريع التخرج لقسم هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، للاستفادة منها في التطبيقات العملية والتدريبية.

وأقر المجلس منع التدخين نهائيًا داخل الحرم الجامعي للطلاب، مع تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين.

واستعرض المجلس دليل عدد من المكتبات ودور النشر الكبرى التي تضم موسوعات وكتبًا علمية متخصصة في مختلف المجالات، تمهيدًا لشراء مجموعة من الكتب المرجعية لتغذية المكتبة المركزية، وتوفير مصادر علمية حديثة تدعم العملية التعليمية والبحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وناقش المجلس إطلاق الهوية البصرية لجامعة المنيا الأهلية، بما يعكس رؤيتها ورسالتها، كما استعرض المجلس ملامح إعداد الخطة الاستراتيجية لجامعة المنيا الأهلية، وما تتضمنه من محاور وأهداف مستقبلية تستهدف تحقيق التميز الأكاديمي والاستدامة المؤسسية.

وناقش المجلس تشكيل مركز لضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وفروعه بالبرامج المختلفة، استعدادًا للتقدم للاعتماد وبدء تطبيق ممارسات الجودة الشاملة، بما يواكب المعايير القومية والدولية في التعليم الجامعي.

وأعلن المجلس الانتهاء من أعمال تركيب المصاعد بالمباني الجامعية بنسبة تجاوزت 70%، إلى جانب بدء التشغيل التجريبي لأنظمة التكييف في خمسة مبانٍ، في إطار استكمال البنية التحتية وتوفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

