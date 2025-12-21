قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تعرض طالب لاعتداء على يد زملائه بمدرسة بأكتوبر؟ .. مصدر مسئول يكشف الحقيقة
هنو بعد جولة مع محافظ القاهرة: خطة عاجلة لتطوير قصر ثقافة عين حلوان
أنهى حياته وألقى جثمانه في القمامة.. نيابة الدخيلة تكشف لغز مقـ.ـتل عامل بالإسكندرية
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
محافظات

محافظ المنيا يتابع حملات إزالة الإشغالات بالمراكز التسعة ويوجه بالتصدي الحاسم للمخالفات

محافظ المنيا بمركز السيطرة
محافظ المنيا بمركز السيطرة
ايمان رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، سير حملات إزالة الإشغالات المكبرة والمستمرة على مستوى المراكز التسعة بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لاستعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بضرورة التصدي الحاسم لكافة الإشغالات والمخالفات بالأحياء والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، بما يضمن سيادة القانون وتحقيق راحة المواطنين.

وشهدت غرفة عمليات مركز السيطرة حضور اللواء دكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أركان حرب أحمد جميل، السكرتير المساعد، حيث استعرض المحافظ بثًا مباشرًا وتقارير لحظية لنتائج الحملات الميدانية، مؤكدًا أن الاعتماد على الشبكة الوطنية للطوارئ يسهم في إحكام الرقابة وسرعة الاستجابة، وتحقيق السيولة المرورية، وتأمين حق المشاة في استخدام الطرق بشكل آمن ومنظم.

وأكد اللواء كدواني استمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي ومفاجئ بجميع المراكز، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تسيء للمظهر الحضاري أو تعطل مصالح المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، وإعادة الانضباط الكامل للشارع المنياوي.

ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي إشغالات أو مخالفات تعيق الحركة، عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو مبادرة «صوتك مسموع»، إيمانًا بالدور الإيجابي للمواطن في الحفاظ على انضباط الشوارع واستعادة الوجه الحضاري لعروس الصعيد.

الجدير بالذكر أن الحملات المكثفة التي نُفذت خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، أسفرت عن تحرير 820 مخالفة متنوعة شملت تعديات على أرصفة المشاة، وإشغالات باعة جائلين، وعوائق مرورية، مع الإزالة الفورية لكافة التعديات التي تعيق حركة السير بالشوارع الحيوية والميادين العامة.

المنيا محافظ مركز السيطرة

