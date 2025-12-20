قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيابات الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
لا تليق بكرة القدم.. شوبير يعلق على أزمة حلمى طولان ومحمود فايز
ترامب : أحذر الإرهابيين الذين يملكون شرا يدفعهم لمهاجمة الأمريكيين
كأس أمم أفريقيا 2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات
سوريا تدعو أمريكا والتحالف الدولي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب
حكاية شهيد الشهامة بحادث انهيار منزل المنيا.. توفى بعد إنقاذه لوالدته وبعض الأطفال | شاهد
أحمد السبكي يعلن عن بدء تصوير فيلم 101مطافي
رد مثلي قيمة الاستهلاك.. ضوابط التصالح الجديدة في مخالفات الكهرباء
حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟
أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025
تغيير موعد الاحتفال بذكرى الثورة التونسية يلقي تفاعلًا واضحًا بالشارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حكاية شهيد الشهامة بحادث انهيار منزل المنيا.. توفى بعد إنقاذه لوالدته وبعض الأطفال | شاهد

عبد الله عبد الرحمن
عبد الله عبد الرحمن
ايمن رياض

شهيد الشامة.. الشاب عبد الله عبد الرحمن 25 سنه، لم يكن مجرد ضحية جديدة لحادث انهيار منزل منطقة عين شمس بمدينة المنيا، بل كان بطلا حقيقيا اختار ان يواجه الموت لينقذ غيره حيث سارع باخراج الأطفال المحاصرين داخل العقار واحدا تلو الآخر ثم عاد مرة اخري لينقذ والدته وشقيقته قبل ان ينهار المبني عليهم ليلفظ انفاسه الاخيرة تحت ركام المنزل المنهار.

يقول على عبد الواحد احد شهود عيان أن الشاب عبد الله ضحى بحياته من أجل أن يعيش الأخرين، فالحكاية بدأت عندما شاهد عبد الله بوادر إنهيار المنزل فأسرع ليخرج أسرته، وبالفعل نجح فى ذلك فقد أنقذ والدته المسنه وشقيقته الصغرى، ولم يكتف بذلك بل عاد من جديد وقبل إنهيار المنزل بالكامل ببضع دقائق دخل المنزل ولكن القدر كان اسرع ، فدخل عبدالله المنزل ولم يخرج منه.

وأضاف ابراهيم فاروق ان بعد دخول عبد الله الأخير للمنزل بقليل إنهار المنزل فوقه ولم يستطع النجاة بنفسه ، لكنه استطاع ان يستطر تاريخا للتضحية بالنفس من أجل الغير، وهذا ليس جديدا عليه حيث كان يتمتع بالأخلاق الحميدة والسيرة الطيبة بين أهالي المنطقه.

من جانبها واصلت قوات الإنقاذ جهودها لساعات طويلة حتي تمكنت من انتشال جثمانه وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته وسكان المنطقة الذين ودعوه كبطل ضحي بحياته من أجل غيره.

كان " صدى البلد " قد قدم  بثا مباشر للتفاصيل الكاملة لحادث انهيار جزئي لمنزل مكوّن من 4 طوابق، بشارع مضرب الأرز بجوار مسجد عين شمس بحي غرب مدينة المنيا، والذي أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 أشخاص آخرين تم نقلهم للستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال شاهد عيان: ان المنزل لم ينهَر دفعة واحدة، موضحًا أن البلكونة سقطت أولًا، وبعد نحو 7 دقائق انهار باقي المنزل، وأضاف أن عددًا من السكان تمكنوا من الخروج قبل الانهيار الكامل، فيما تم إخراج آخرين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واصاف محمود حسن، أحد الناجين من المنزل المنهار: كنت في البيت قبل انهيارة بساعه واحدة والحمد لله ربنا نجاني وخرجت للعمل وفوجئت الانهيار.

وفي شهادة أخرى، قالت إحدى جيران المنزل المنهار، إنها سمعت صوت انفجار قوي، مشيرة إلى أن المنطقة اهتزت بالكامل، وأضافت: الدنيا كلها اهتزت والمنطقة دخلت في ظلام وربنا نجانا من كارثة كانت ممكن تحصل.

 تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بدائرة حي غرب المدينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بقوات الدفاع المدني وتبين انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتبين إصابة 3 أشخاص، وتم تحرير محضر، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

ومن جانبه توجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على الفور إلى موقع الانهيار الجزئي للمنزل لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين.

ووجه اللواء عماد كدواني بتقديم أوجه الدعم للمصابين والإزالة الفورية لمخلفات الانهيار لعودة حركة الشارع إلى طبيعتها

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا باتخاذ الإجراءات الفورية، والتي شملت فصل المرافق عن العقار، وفرض كردون أمني بمحيط الموقع حفاظًا على أرواح المواطنين، ولم ترصد فرق الإنقاذ حتى الان عن وقوع وفيات، وتم نقل 3 إصابات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية والأجهزة المعنية أعمال المتابعة والتأمين، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال العقار.
 

المنيا شهيد التضحية وفاة انهيار منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مصطفى حسني يترك مقعده ليصطحب المتسابق عطية الله في دولة التلاوة

جانب من البرنامج

محمد وفيق يواصل رحلة "دولة التلاوة" وعلى عثمان يغادر المسابقة

الإعلامي مصطفى بكري

مصطفى بكري: الإخوان تختلس 100 مليون دولار من السويد

بالصور

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. كن واثقًا من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد