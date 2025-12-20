حكاية شهيد الشهامة بحادث انهيار منزل المنيا.. توفى بعد إنقاذه لوالدته وبعض الأطفال | شاهد

شهيد الشامة.. الشاب عبد الله عبد الرحمن 25 سنه، لم يكن مجرد ضحية جديدة لحادث انهيار منزل منطقة عين شمس بمدينة المنيا، بل كان بطلا حقيقيا اختار ان يواجه الموت لينقذ غيره حيث سارع باخراج الأطفال المحاصرين داخل العقار واحدا تلو الآخر ثم عاد مرة اخري لينقذ والدته وشقيقته قبل ان ينهار المبني عليهم ليلفظ انفاسه الاخيرة تحت ركام المنزل المنهار.

يقول على عبد الواحد احد شهود عيان أن الشاب عبد الله ضحى بحياته من أجل أن يعيش الأخرين، فالحكاية بدأت عندما شاهد عبد الله بوادر إنهيار المنزل فأسرع ليخرج أسرته، وبالفعل نجح فى ذلك فقد أنقذ والدته المسنه وشقيقته الصغرى، ولم يكتف بذلك بل عاد من جديد وقبل إنهيار المنزل بالكامل ببضع دقائق دخل المنزل ولكن القدر كان اسرع ، فدخل عبدالله المنزل ولم يخرج منه.

وأضاف ابراهيم فاروق ان بعد دخول عبد الله الأخير للمنزل بقليل إنهار المنزل فوقه ولم يستطع النجاة بنفسه ، لكنه استطاع ان يستطر تاريخا للتضحية بالنفس من أجل الغير، وهذا ليس جديدا عليه حيث كان يتمتع بالأخلاق الحميدة والسيرة الطيبة بين أهالي المنطقه.

من جانبها واصلت قوات الإنقاذ جهودها لساعات طويلة حتي تمكنت من انتشال جثمانه وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته وسكان المنطقة الذين ودعوه كبطل ضحي بحياته من أجل غيره.

كان " صدى البلد " قد قدم بثا مباشر للتفاصيل الكاملة لحادث انهيار جزئي لمنزل مكوّن من 4 طوابق، بشارع مضرب الأرز بجوار مسجد عين شمس بحي غرب مدينة المنيا، والذي أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 أشخاص آخرين تم نقلهم للستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال شاهد عيان: ان المنزل لم ينهَر دفعة واحدة، موضحًا أن البلكونة سقطت أولًا، وبعد نحو 7 دقائق انهار باقي المنزل، وأضاف أن عددًا من السكان تمكنوا من الخروج قبل الانهيار الكامل، فيما تم إخراج آخرين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واصاف محمود حسن، أحد الناجين من المنزل المنهار: كنت في البيت قبل انهيارة بساعه واحدة والحمد لله ربنا نجاني وخرجت للعمل وفوجئت الانهيار.

وفي شهادة أخرى، قالت إحدى جيران المنزل المنهار، إنها سمعت صوت انفجار قوي، مشيرة إلى أن المنطقة اهتزت بالكامل، وأضافت: الدنيا كلها اهتزت والمنطقة دخلت في ظلام وربنا نجانا من كارثة كانت ممكن تحصل.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بدائرة حي غرب المدينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بقوات الدفاع المدني وتبين انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتبين إصابة 3 أشخاص، وتم تحرير محضر، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

ومن جانبه توجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على الفور إلى موقع الانهيار الجزئي للمنزل لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين.

ووجه اللواء عماد كدواني بتقديم أوجه الدعم للمصابين والإزالة الفورية لمخلفات الانهيار لعودة حركة الشارع إلى طبيعتها

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا باتخاذ الإجراءات الفورية، والتي شملت فصل المرافق عن العقار، وفرض كردون أمني بمحيط الموقع حفاظًا على أرواح المواطنين، ولم ترصد فرق الإنقاذ حتى الان عن وقوع وفيات، وتم نقل 3 إصابات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية والأجهزة المعنية أعمال المتابعة والتأمين، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال العقار.

