المنيا .. مصرع شاب صدمه قطار بالقرب من مزلقان ملوي

لقي شاب مصرعه صدمه قطار بالقرب من مزلقان ملوي جنوب المنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شاب بالقرب من مزلقان ملوي جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن القطار المتجه من الإسكندرية إلى أسوان صدم الشخص أثناء مروره بالمزلقان.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ملوي التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

