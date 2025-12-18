التفاصيل الكاملة لانهـ ـيار منزل بحي غرب وحالة المصابين بعد نقلهم للمستشفى.. شاهد

قدم " صدى البلد " بثا مباشر للتفاصيل الكاملة لحادث انهيار جزئي لمنزل مكوّن من 4 طوابق، بشارع مضرب الأرز بجوار مسجد عين شمس بحي غرب مدينة المنيا، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال شاهد عيان: ان المنزل لم ينهَر دفعة واحدة، موضحًا أن البلكونة سقطت أولًا، وبعد نحو 7 دقائق انهار باقي المنزل، وأضاف أن عددًا من السكان تمكنوا من الخروج قبل الانهيار الكامل، فيما تم إخراج آخرين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف محمود حسن، أحد الناجين من المنزل المنهار: كنت في البيت قبل انهيارة بساعه واحدة والحمد لله ربنا نجاني وخرجت للعمل وفوجئت الانهيار.

وفي شهادة أخرى، قالت إحدى جيران المنزل المنهار، إنها سمعت صوت انفجار قوي، مشيرة إلى أن المنطقة اهتزت بالكامل، وأضافت: الدنيا كلها اهتزت والمنطقة دخلت في ظلام وربنا نجانا من كارثة كانت ممكن تحصل.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بدائرة حي غرب المدينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بقوات الدفاع المدني وتبين انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتبين إصابة 3 أشخاص، وتم تحرير محضر، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

ومن جانبه توجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على الفور إلى موقع الانهيار الجزئي للمنزل لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين.

ووجه اللواء عماد كدواني بتقديم أوجه الدعم للمصابين والإزالة الفورية لمخلفات الانهيار لعودة حركة الشارع إلى طبيعتها

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا باتخاذ الإجراءات الفورية، والتي شملت فصل المرافق عن العقار، وفرض كردون أمني بمحيط الموقع حفاظًا على أرواح المواطنين، ولم ترصد فرق الإنقاذ حتى الان عن وقوع وفيات، وتم نقل 3 إصابات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية والأجهزة المعنية أعمال المتابعة والتأمين، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال العقار.

