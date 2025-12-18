الوطنية : تلقينا 46 شكوى في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

وجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، التحية والتقدير للناخبين على الاستجابة لدعوات المشاركة في الانتخابات والحرص على المشاركة في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب.

وقال بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :" المواطن المصري على درجة عالية من الوعي وحريص على حقوقه التي كفلها له الدستور واختيار الأنسب لتمثيله في البرلمان ".



وتابع :" تلقينا 46 شكوى عبر الخط الساخن تتعلق بالزحام والتكدس وتوجيه الناخبين والرشاوي الانتخابية وتم التعامل مع الشكاوى ".

وأكمل أحمد بنداري :"تم تمكين كافة المندوبين لدخول اللجان الفرعية في مختلف المحافظات".

ولفت أحمد بنداري:"حزب حماة وطن قدم 6 شكاوى وحزب العدل قدم 3 شكاوى وتم التعامل مع كافة الشكاوى".