قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 18-12-2025
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة
حاجة لله يا بيه .. حبس 12 متسولا في القاهرة والجيزة
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الواحد غيران من المغرب..أمير هشام يشيد بالمنتخب المغربي

المنتخب المغربي
المنتخب المغربي
يارا أمين

أشاد الإعلامي أمير هشام بالمنتخب المغربي، مؤكدًا أنه أصبح نموذجًا يُحتذى به في التخطيط والعمل المؤسسي داخل كرة القدم.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الواحد فعلاً غيران من المغرب والله، ناس اشتغلت صح وتعبت وأخلصت لبلدها، احنا بقينا نستمتع بمستواهم في كل حدث كروي وعلى مستوى كل الفئات العمرية، وده مش صدفة، ده نتيجة شغل حقيقي من غير مجاملات ولا عشوائية”.

وتابع: “ما عملوش حساب للعلاقات ولا الصحوبية ولا الحب والكره، لجأوا لأهل الكفاءة واهتموا بتطويرهم، فكان الناتج الطبيعي كل النجاحات دي عن جدارة واستحقاق”.

واختتم: “تحية كبيرة للراجل فوزي لقجع، اللي بالنسباله مصلحة بلده فوق أي اعتبارات، وإعلاء اسم المغرب عنده أهم من إرضاء الأصدقاء و الاحباء.. ياريت نتعلم منهم”.

ونجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

أمير هشام المنتخب المغربي فيسبوك منتخب الأردن بطولة كأس العرب ملعب لوسيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

مباراة المغرب والأردن

التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلمانية: المبادرات الرئاسية الصحية أحدثت نقلة نوعية في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة

الصافي عبد العال

برلماني: تطوير الموانئ يعزز الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل مستدامة

حسين خضير

برلماني: مصر ترفض بناء المستوطنات الإسرائيلية وتدافع عن حقوق الفلسطينيين في الضفة وغزة

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد