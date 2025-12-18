الواحد غيران من المغرب..أمير هشام يشيد بالمنتخب المغربي

أشاد الإعلامي أمير هشام بالمنتخب المغربي، مؤكدًا أنه أصبح نموذجًا يُحتذى به في التخطيط والعمل المؤسسي داخل كرة القدم.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الواحد فعلاً غيران من المغرب والله، ناس اشتغلت صح وتعبت وأخلصت لبلدها، احنا بقينا نستمتع بمستواهم في كل حدث كروي وعلى مستوى كل الفئات العمرية، وده مش صدفة، ده نتيجة شغل حقيقي من غير مجاملات ولا عشوائية”.

وتابع: “ما عملوش حساب للعلاقات ولا الصحوبية ولا الحب والكره، لجأوا لأهل الكفاءة واهتموا بتطويرهم، فكان الناتج الطبيعي كل النجاحات دي عن جدارة واستحقاق”.

واختتم: “تحية كبيرة للراجل فوزي لقجع، اللي بالنسباله مصلحة بلده فوق أي اعتبارات، وإعلاء اسم المغرب عنده أهم من إرضاء الأصدقاء و الاحباء.. ياريت نتعلم منهم”.

ونجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.