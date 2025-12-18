الأنبا باسيليوس يترأس اليوم الروحي لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية

ترأس مساء اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الروحي لخدام وخادمات التعليم المسيحي بالإيبارشية، بمناسبة ختام العام الحالي، وذلك بكنيسة مار مرقس، بالمنيا.

أهمية التفاني في الخدمة

أقيم اليوم تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة شفيق، حيث شارك في اللقاء الأب أبوالخير بشرى، والأب نادر ماهر، راعيا الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، وبنيان الخادم من خلال الالتحاق بمعهد التربية الدينية، مهنئًا إياهم باقتراب بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة.