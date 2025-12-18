عادل نعمان يكشف أسباب رفضه لمشاركة العم في ميراث البنات

أكد الكاتب والمفكر عادل نعمان، أن المذهب الجعفري مذهب معتبر ومعتمد، وأن أهل السنة استفادوا منه بالفعل في الوصية الواجبة، وكذلك في مبدأ الموت الحتمي.

وقال عادل نعمان، خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مسألة مشاركة العم في ميراث البنات في حاجة إلى إعادة نظر، مؤكدأ إن القرأن الكريم واضح لقوله تعالى “إن لم يكن له ولد”، فكلمة ولد في اللغة العربية وفي القرآن معناها ولد أو بنت.

وتابع الكاتب والمفكر عادل نعمان، أن الآية التي قالت ”للذكر مثل حظ الأنثيين"، هنا ربنا ذكر الذكر صراحة، لكن عندما جاءت مشاركة العم قال الله تعالى “إن لم يكن له ولد”، زلم يتم قول ذكر، وهذا معناه إن العم لا يشارك البنات في الميراث إلا إذا لم يكن للمتوفى أي خلفة خالص لا ولد ولا بنت".