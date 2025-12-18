قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بالبنوك
رياضة

تشكيل المغرب لمواجهة الأردن في نهائي بطولة كأس العرب

منتخب المغرب
منتخب المغرب
إسلام مقلد

أعلن طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب الأردن في نهائي بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، في المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب لوسيل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل المغرب مكوّنًا من:

المهدي بن عبيد في حراسة المرمى، محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، حمزة الموساوي، أنس باش، محمد ربيع حريمات، أسامة طنان، كريم البركاوي، وليد أزارو، وأمين زحزوح.

القنوات الناقلة

وتُذاع المباراة عبر قنوات الكأس القطرية وبي إن سبورتس وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية وMBC مصر 2، وسط متابعة جماهيرية كبيرة للنهائي العربي بين ممثل آسيا ممثلاً في الأردن، وممثل أفريقيا ممثلاً في المغرب.

اللقب الثاني للمغرب

ويخوض المنتخب المغربي اللقاء بحثًا عن تحقيق اللقب الثاني في تاريخه بعد تتويجه عام 2012، بينما يسعى المنتخب الأردني لكتابة تاريخ جديد وحصد البطولة لأول مرة، في أول ظهور له بالمباراة النهائية.

وتأتي المواجهة بعد مشوار قوي للمنتخبين في البطولة، حيث تأهل المغرب عقب الفوز بثلاثية نظيفة على الإمارات في نصف النهائي، في حين عبر الأردن الدور نفسه بالفوز على السعودية بهدف دون رد.

مواجهات المنتخبين

وتعد هذه المباراة الخامسة بين الفريقين تاريخيًا، إذ حقق المغرب الفوز في أربع مباريات مقابل تعادل وحيد، دون أي فوز للمنتخب الأردني، ما يزيد من سخونة اللقاء المرتقب.

وتحمل المباراة نكهة مغربية خاصة خارج الخطوط، حيث يقود طارق السكتيوي المنتخب المغربي، بينما يقود جمال السلامي المنتخب الأردني.

جوائز البطولة

وتمنح البطولة جائزة مالية قدرها 7.1 مليون دولار لصاحب المركز الأول، مقابل 4.2 مليون دولار لصاحب المركز الثاني.

منتخب المغرب المغرب منتخب الأردن بطولة كأس العرب كأس العرب

