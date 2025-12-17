السكتيوي: منتخب المغرب جاهز لنهائي كأس العرب ونسعى لإسعاد الجماهير

أكد طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن «أسود الأطلس» في قمة الجاهزية لخوض نهائي كأس العرب أمام منتخب الأردن، بالمواجهة المقرر إقامتها مساء غد الخميس.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، أوضح السكتيوي أن قيادة منتخب بلاده يمثل مسؤولية وشرفًا كبيرين لأي مدرب، مشددًا على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب بشكل كامل على المباراة النهائية دون الالتفات لأي أمور أخرى.

وأشار مدرب المغرب إلى أن التحضيرات جرت في أجواء إيجابية تجمع بين الانضباط والروح العائلية داخل المعسكر.

وأكد أن المباريات النهائية دائمًا ما تحتاج إلى تركيز ذهني عالٍ وتعامل خاص، مضيفًا: «نهدف إلى تقديم أداء يليق باسم الكرة المغربية والمنافسة بقوة من أجل التتويج باللقب».

واختتم السكتيوي تصريحاته بالتأكيد على أن طموح الجهاز الفني واللاعبين يتمثل في إسعاد الجماهير المغربية، قائلاً: «نسعى لأن نكون على قدر تطلعات ملايين المشجعين الذين يضعون آمالهم على هذا الجيل».

يُذكر أن منتخب المغرب بلغ المباراة النهائية بعد فوزه على الإمارات بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، بينما حجز الأردن بطاقة العبور إلى النهائي عقب تغلبه على السعودية بهدف دون رد، على أن تختتم البطولة بمواجهة تحديد المركز الثالث بين السعودية والإمارات.