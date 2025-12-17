قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
السكتيوي: منتخب المغرب جاهز لنهائي كأس العرب ونسعى لإسعاد الجماهير

طارق السكتيوي
طارق السكتيوي
إسراء أشرف

أكد طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن «أسود الأطلس» في قمة الجاهزية لخوض نهائي كأس العرب أمام منتخب الأردن، بالمواجهة المقرر إقامتها مساء غد الخميس.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، أوضح السكتيوي أن قيادة منتخب بلاده يمثل مسؤولية وشرفًا كبيرين لأي مدرب، مشددًا على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب بشكل كامل على المباراة النهائية دون الالتفات لأي أمور أخرى.

وأشار مدرب المغرب إلى أن التحضيرات جرت في أجواء إيجابية تجمع بين الانضباط والروح العائلية داخل المعسكر.

وأكد أن المباريات النهائية دائمًا ما تحتاج إلى تركيز ذهني عالٍ وتعامل خاص، مضيفًا: «نهدف إلى تقديم أداء يليق باسم الكرة المغربية والمنافسة بقوة من أجل التتويج باللقب».

واختتم السكتيوي تصريحاته بالتأكيد على أن طموح الجهاز الفني واللاعبين يتمثل في إسعاد الجماهير المغربية، قائلاً: «نسعى لأن نكون على قدر تطلعات ملايين المشجعين الذين يضعون آمالهم على هذا الجيل».

يُذكر أن منتخب المغرب بلغ المباراة النهائية بعد فوزه على الإمارات بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، بينما حجز الأردن بطاقة العبور إلى النهائي عقب تغلبه على السعودية بهدف دون رد، على أن تختتم البطولة بمواجهة تحديد المركز الثالث بين السعودية والإمارات.

طارق السكتيوي منتخب المغرب المغرب الأردن نهائي كأس العرب كأس العرب مدرب المغرب

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

