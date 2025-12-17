رئيس «متابعة الانتخابات» بالشرقية: تحرير محضرين لناخبة حاولت تصوير بطاقة الاقتراع وآخر صور بطاقة شخص أمام اللجنة

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا مساء اليوم الأربعاء لمتابعة التصويت بجولة الإعادة في 55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر.

واستعرض المستشار أحمد بنداري مستجدات اليوم الأول من التصويت من خلال التواصل مع رؤساء لجان المتابعة في المحافظات، وأكد المستشار أسامة شمردل، رئيس لجنة المتابعة بشمال القاهرة، أنه وردت شكوى من أحد المترشحين بشأن وجود شخص يحمل بطاقة عليها إشارة ويوجه الناخبين بدعاية انتخابية لصالح أحد المرشحين، وبالانتقال تبين عدم صحتها. وأوضح رئيس اللجنة العامة بالمطرية أنه حدثت حالة هياج من أحد الناخبين، حاول خلالها تمزيق أوراق الاقتراع، لكنه عاد إلى رشده وتمت السيطرة عليه واعتذر للمتواجدين داخل اللجنة، ولم يؤثر ذلك على انتظام سير العملية الانتخابية.

وأكد المستشار مؤمن سلمان، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية، وجود شكوتين بتوجيه ناخبين في الدائرتين 7 بزفتى و4 بقسم أول المحلة، وتبين عدم صحتهما. وبسؤال المستشار أحمد بنداري عن الشكوى المرسلة من الأحزاب بشأن وجود فيديو بنقطة تجميع ناخبين بأرض النني بقسم ثان المحلة، أفاد رئيس لجنة المتابعة بأنه تم الفحص وإخطار رئيس المباحث ومدير الأمن، وبالانتقال تبين عدم وجود أحد، وجارٍ التأكد من صحة الفيديو واتخاذ اللازم.

وأوضح المستشار أسامة عبد الظاهر، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الشرقية، أنه تم تلقي إخطار من 3 لجان بالمحافظة (اللجان 108 و150 و153)، وبالتواصل مع محافظ الشرقية تم إعادة التيار الكهربائي في حينه. كما تم تحرير محضرين: الأول لناخبة حاولت تصوير بطاقة الاقتراع بعد الإدلاء بصوتها، والثاني لمحاولة ناخب تصوير بطاقة الرقم القومي أمام المقر الانتخابي.

وقال المستشار أحمد بنداري في بداية المؤتمر: «ومع نهاية اليوم الانتخابي، تبقى الفرصة سانحة أمام الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم يوم غدٍ الخميس، يومًا كاملًا وفرصة جديدة للمشاركة والاقتراع. أدعو الناخبين في 55 دائرة انتخابية في 13 محافظة، أنتم الأساس في أي استحقاق انتخابي. المشاركة في الانتخابات البرلمانية هي أساس ترسيخ ثقافة العمل الديمقراطي، وتذكّر المرشحين دائمًا أن الناخب هو الأصل والمقصد، وأن العمل الجاد والمخلص من أجل مصالح الشعب هو بطاقة الاعتماد الوحيدة لدخول المجلس النيابي».

وأضاف أن غرفة عمليات الهيئة الوطنية تلقت، من خلال الخط الساخن 19826 ومن خلال التواصل مع الأحزاب السياسية، 24 شكوى، تمثلت في: 8 شكاوى ازدحام وتكدس في اللجان الانتخابية وتم حلها بالدفع بأعضاء من الهيئات القضائية والجهاز الإداري لسحب الكثافات، و9 شكاوى بتوجيه الناخبين وتم التعامل معها بالتحقق من عدم صحتها، و6 شكاوى بعدم السماح للمندوبين بالتواجد داخل اللجان الفرعية وتم التعامل معها بالسماح لهم بعد التأكد من تسجيلهم لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وشكوى واحدة برشوة انتخابية وتم إبلاغ غرفة عمليات وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للنيابة العامة حال ثبوتها. وتوزعت الشكاوى على المحافظات كالآتي: شكوتان من القاهرة، واثنتان من القليوبية، و5 شكاوى من الدقهلية، وشكوى واحدة من الشرقية، و4 شكاوى من محافظة الغربية، و7 شكاوى من المنوفية، وشكوتان من كفر الشيخ، وشكوى من الإسماعيلية.

وأكد «بنداري» تلقي شكاوى من 5 أحزاب، هي:

حزب الجبهة الوطنية: شكوى بغلق اللجنة رقم 13 بلقاس، وتبين بعد التواصل مع رئيس اللجنة أنه لم يتم الغلق، بل كان السبب تنظيم دخول الناخبين، وشكوى بعدم السماح للمندوبين بالتواجد داخل اللجان وتم السماح لهم جميعًا.

حزب العدل: شكوى باستخدام المال السياسي أمام الدائرة 4 بالمحلة الكبرى وتوجيه ناخبين، وتأكدت الهيئة من عدم صحتها.

حزب حماة وطن: شكوى بعدم السماح للمندوبين بالتواجد داخل اللجان، وتم السماح لهم والتأكد من وجود 4 مندوبين داخل كل لجنة.

حزب المؤتمر: شكوى بتوجيه ناخبين أمام المقر الانتخابي، وتأكدت الهيئة من عدم صحتها.

المؤتمر الأول صباحًا

قال المستشار أحمد بنداري في بداية المؤتمر: «أود أن أتوجه في مستهل هذا اليوم برسالة إلى جموع الناخبين في عموم مصر، رجالًا ونساءً، شبابًا وكبارًا، ألا تفرطوا في واحد من أهم حقوقكم التي كفلها لكم الدستور والقانون، ألا وهو حق التصويت والاقتراع. كونوا على يقين أن الاختيار والاقتراع النابع من إرادة حرة هو أساس الممارسة الديمقراطية، وألا تسمحوا لأي شخص أو جهة بالتأثير على إرادتكم الانتخابية. ومن يلجأ إلى مثل هذه الممارسات لن يكون صوتًا معبرًا عن الشعب ومصالحه وقضاياه وهمومه. وأخيرًا، كونوا على يقين أننا في الهيئة الوطنية للانتخابات نعمل من أجل هدف واحد هو حماية الاقتراع وإرادة الناخبين الحقيقية».

واستعرض بنداري مستجدات اليوم الأول من التصويت من خلال التواصل مع رؤساء لجان المتابعة في المحافظات. وأكد المستشار أسامة شمردل، رئيس لجنة المتابعة بشمال القاهرة، انتظام العملية الانتخابية بكافة اللجان، وتأخر اللجنة رقم 44 دائرة المطرية عن موعد الفتح ربع ساعة، واعتذار موظف بلجنة رقم 2 بالمطرية وتم الدفع بموظف آخر من الاحتياطيين.

وأضاف المستشار أحمد طلبة، رئيس لجنة المتابعة بجنوب القاهرة، انتظام العملية الانتخابية بكافة الدوائر، وتأخر اللجنة رقم 23 بالبساتين لصعوبة الوصول إليها من قبل المستشارة رئيسة اللجنة. وأوضح المستشار مؤمن سلمان، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية، انتظام العملية الانتخابية في 642 لجنة فرعية، وتأخر اللجنة رقم 99 السنطة عن موعد الفتح 50 دقيقة.

وأكد المستشار خالد ممدوح، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة القليوبية، انتظام العملية الانتخابية في 397 لجنة فرعية، وتأخر اللجنة رقم 59 طوخ عن موعد الفتح 50 دقيقة بسبب المزلقان. وأشار المستشار عماد عبد الحميد، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الدقهلية، إلى تأخر اللجنة رقم 12 ميت غمر واللجنة 102 تميد الأمديد عن الفتح دقائق.

وأكد المستشار هشام عبد المجيد، رئيس لجنة المتابعة في بورسعيد، انتظام العملية الانتخابية وفتح جميع اللجان الفرعية في موعدها المحدد. وأوضح المستشار إبراهيم أبو زهرة، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنوفية، انتظام سير العملية الانتخابية في 541 لجنة فرعية، وتأخر اللجنة 16 منوف 20 دقيقة عن موعد الفتح بسبب عطل في الطريق.

وأضاف المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الإسماعيلية، تأخر اللجنتين 13 و14 التل الكبير 20 دقيقة بسبب هطول الأمطار. وأشار المستشار محمد قمرة، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة دمياط، انتظام التصويت في 93 لجنة فرعية، وتأخر لجنة بسبب اكتشاف رئيس اللجنة عدم وجود نموذج 7 ن بحقيبته، وتم التواصل مع مديرية الأمن وتم طباعة الكشف وبدأت اللجنة الساعة العاشرة. وأشار المستشار شفيق الجنك، رئيس لجنة المتابعة في كفر الشيخ، انتظام التصويت في 527 لجنة فرعية، وتأخر لجنة 55 بالدائرة الثانية لتعرض رئيس اللجنة لحادث، وفتحت في الساعة العاشرة و5 دقائق ولم يؤثر ذلك على العملية الانتخابية.