موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب
هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟.. اعرف رأي الشرع
سميرة أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومش بيروح السوق
نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة
إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة
بينهم أشقاء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة في نجع حمادى
بطائرة مسيرة.. مدفعية الاحتلال تهاجم قرية راميا في الجنوب اللبناني
2500 جندي.. إسرائيل واليونان وقبرص تخطط لإنشاء قوة رد فعل سريع
تعرف على تكليفات وقرارات محافظ بني سويف في اللقاء الأسبوعي مع المواطنين

بني سويف : محمد عبدالحليم

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،إعانة عاجلة لأرملة "مقيمة بمركز بني سويف"تعول أسرة مكونة من 3 أطفال أيتام ،مراعاة لظروفها المادية والاجتماعية ، بجانب تكليف التضامن بصرف مساعدة منتظمة على دفعات لمدة 6 أشهر متتالية، والتنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة التنفيذية لسرعة استخراج شهادة وفاة الزوج،تمهيدا للسير واستكمال الإجراءات اللازمة لتغيير الحالة الاجتماعية لمنحها معاش الأرامل .

كما أمر المحافظ بصرف مساعدة فورية من المحافظة وأخرى مماثلة على دفعات لمدة 6 أشهر من مديرية التضامن الاجتماعي، لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية_مقيمة بمدينة بني سويف_ مراعاة لظروفها المادية والاجتماعية،خاصة وأنها العائل الوحيد لأسرتها المكونة من 3 أبناء بمراحل التعليم المختلفة،بجانب توجيهات بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتوفير التمويل اللازمة لعمل مشروع صغير للأسرة ، فضلاً عن التنسيق مع التأمين الصحي لتسهيل واستدامة صرف العلاج المخصص لأحد أبناء الأسرة من ذوي الهمم يعاني من إعاقة حركية.

 جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي انعقد"اليوم"ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يحرص المحافظ عليها ،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك فى وجود المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن كلف المحافظ مسؤولي فرع التأمين الصحي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المطلب التي تقدم بها والد إحدى الطالبات بالمرحلة الثانوية وتعاني من مرض مزمن نقص الصفائح الدموية "ITP" 

 حيث وجه المحافظ مدير فرع الهيئة بالمتابعة مع اللجنة العليا ،لتسهيل إجراءات استصدار قرار صرف العلاج واستمع المحافظ للإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها حيال مطلب عدد من الأهالي لتوصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم بقرية الفنت الغربية مركز الفشن،حيث أوضح مسؤولو فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،أنه تم بالفعل وصول المعدات تمهيدا للبدء في توصيل الخدمة لمنازل الأهالي بالمنطقة المذكورة في القرية ، خاصة وأن الوضع القانوني للمنازل سليم وهي مرخصة وكلف المحافظ الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال أحد المنشآت الصناعية العاملة في مجال تصنيع المراتب بإحدى قرى المركز،ومراجعة الأوراق والرخصة الصادرة للمنشأة لبيان نشاط وتوصيف الترخيص"مصنع أو مخزن أو مستودع" ، خاصة وأن المنشأة صادر بحقها قرار غلق وتشميع لوجود بعض المخالفات الخاصة باشتراطات الأمن والسلامة والبيئة.

كما شدد المحافظ على سرعة التعامل مع أية إشغالات أو تعديات أو متغيرات مكانية غير قانونية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وذلك أثناء بحث الشكوى التي تقدم بها أهالي سكان شارع 26 يوليو بمدينة سمسطا،بشأن تضررهم من قيام البعض بغلق شارع ببناء سور بالبلوك،حيث أفاد رئيس المدينة بانه تم تنفيذ الإزالة للمخالفة وفتح الشارع واتخاذ الإجراء القانوني حيال الواقعة.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

