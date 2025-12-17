تنسيق مشترك بين جهازي العاشر وبدر لربط خط صرف صحي قطر 900مم بطريق المطورين الجنوبية

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور المهندس السيد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والدكتور المهندس عبد الرحمن عطا الله، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس عاصم عزت، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والدكتور عماد حمدي، استشاري منظومة الطرق بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب المهندس أحمد فتحي، مدير إدارة المرافق، والمهندس محمد الألفي، مدير المرافق الصناعية، والمهندس حسام جمال، مدير مرافق مدينة بدر.

مناقشة التنسيق الفني

تناول الاجتماع مناقشة التنسيق الفني لتنفيذ أعمال ربط خط الصرف الصحي الجديد بقطر ٩٠٠ مم، والمنفذ من قِبل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمسند تنفيذه إلى الشركة العربية للمرافق، وذلك لنقل تصرفات الصرف الصحي الخاصة بمدينة بدر على خط الصرف القائم لمدينة بدر بقطر ٩٠٠ مم، بطريق المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان.

وخلال الاجتماع، أكد جهاز تنمية مدينة بدر الالتزام بغلق المحابس الخاصة بالخط القائم بقطر ٩٠٠ مم في الموعد المحدد، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع تصرفات مدينة بدر خلال مدة الأعمال، والمحددة بـ ٢٤ ساعة، بما يضمن عدم حدوث أي تأثيرات سلبية على منظومة الصرف الصحي.

كما تم الاتفاق على أن تبدأ الشركة العربية للمرافق في تنفيذ أعمال الربط في الموعد المتفق عليه، وذلك يوم الجمعة الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٥، اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم التالي، لمدة ٢٤ ساعة، للانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جهازي مدينتي العاشر من رمضان وبدر على دعم التكامل بين شبكات المرافق، ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وضمان استدامتها، لخدمة التنمية العمرانية والصناعية بالمدينتين.