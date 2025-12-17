حمزة نمرة يطرح 5 أغنيات دفعة واحدة من ألبومه «احكي»

طرح الفنان حمزة نمرة خمس أغنيات جديدة من ألبومه الأخير «احكي»، وذلك عبر موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة، مواصلًا خطته في إصدار أغنيات الألبوم على فترات متباعدة.



وجاءت الأغنيات الجديدة كالتالي:

أغنية «كن بعيد» من كلمات محمود فاروق وألحان وتوزيع حمزة نمرة،

وأغنية «دقيقة ونص» من كلمات محمد شافعي وألحان حمزة نمرة،

و«فيها إن» من كلمات محمود فاروق وألحان حمزة نمرة ومصطفى عامر،

إلى جانب أغنية «يا روح» من كلمات محمد شافعي، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع مصطفى الخضري.



ويواصل حمزة نمرة من خلال ألبوم «احكي» تقديم تجربته الموسيقية الخاصة التي تمزج بين الكلمة المعبرة واللحن الهادئ، وسط تفاعل واسع من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.