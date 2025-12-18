قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب
هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟.. اعرف رأي الشرع
سميرة أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومش بيروح السوق
نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة
إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة
بينهم أشقاء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة في نجع حمادى
بطائرة مسيرة.. مدفعية الاحتلال تهاجم قرية راميا في الجنوب اللبناني
2500 جندي.. إسرائيل واليونان وقبرص تخطط لإنشاء قوة رد فعل سريع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلم التتويج.. بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

وصلت بعثة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، مساء اليوم، إلى المملكة المغربية، وتحديدًا مدينة أغادير، في إطار الاستعدادات النهائية للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة المقبلة. 

ويقود البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، وسط تركيز كبير على الإعداد الفني والبدني قبل انطلاق المنافسات القارية.

قائمة المنتخب المشاركة في البطولة

تضم بعثة منتخب مصر 28 لاعبًا يمثلون مزيجًا من الخبرات والعناصر الشابة، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

رئاسة البعثة وترتيبات السفر

يرافق بعثة المنتخب حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يتولى رئاسة البعثة خلال البطولة، في إطار الدعم الإداري وتوفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين.

رحلة السفر والاستعدادات

وكانت بعثة منتخب مصر قد غادرت القاهرة في وقت سابق على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة الاتحاد، لتأمين راحة اللاعبين وتسريع إجراءات السفر. وتوجهت الطائرة مباشرة إلى مدينة أغادير، التي ستستضيف مقر إقامة الفراعنة خلال مباريات الدور الأول من البطولة.
 

طموحات الفراعنة في أمم إفريقيا

يدخل منتخب مصر البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب القاري، في ظل امتلاك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية، وعلى رأسهم النجم محمد صلاح، إلى جانب عناصر شابة تسعى لإثبات ذاتها، مع آمال جماهيرية عريضة بعودة الكأس الإفريقية إلى خزائن الكرة المصرية.


 

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس أمم أفريقيا أخبار منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

صورة أرشيفية

بعد اتهام زوجها.. أسرة نيفين مندور تكشف السبب الحقيقي وراء وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

منتخب مصر

بفرمان من الفيفا.. منتخب مصر يحصل على 10 ملايين دولار بكأس العالم

ترشيحاتنا

الجزر

فوائد الجزر للصحة.. منافع متعددة أبرزها للقلب والدماغ

السكتة الدماغية

مشروب غير متوقع يحسن صحة المخ ويحمى من السكتة الدماغية

اورام الدماغ

احترس .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الدماغ

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد