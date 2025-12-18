حلم التتويج.. بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم أفريقيا

وصلت بعثة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، مساء اليوم، إلى المملكة المغربية، وتحديدًا مدينة أغادير، في إطار الاستعدادات النهائية للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة المقبلة.

ويقود البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، وسط تركيز كبير على الإعداد الفني والبدني قبل انطلاق المنافسات القارية.

قائمة المنتخب المشاركة في البطولة

تضم بعثة منتخب مصر 28 لاعبًا يمثلون مزيجًا من الخبرات والعناصر الشابة، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

رئاسة البعثة وترتيبات السفر

يرافق بعثة المنتخب حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يتولى رئاسة البعثة خلال البطولة، في إطار الدعم الإداري وتوفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين.

رحلة السفر والاستعدادات

وكانت بعثة منتخب مصر قد غادرت القاهرة في وقت سابق على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة الاتحاد، لتأمين راحة اللاعبين وتسريع إجراءات السفر. وتوجهت الطائرة مباشرة إلى مدينة أغادير، التي ستستضيف مقر إقامة الفراعنة خلال مباريات الدور الأول من البطولة.



طموحات الفراعنة في أمم إفريقيا

يدخل منتخب مصر البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب القاري، في ظل امتلاك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية، وعلى رأسهم النجم محمد صلاح، إلى جانب عناصر شابة تسعى لإثبات ذاتها، مع آمال جماهيرية عريضة بعودة الكأس الإفريقية إلى خزائن الكرة المصرية.



