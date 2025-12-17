9 مكاسب في إسقاط منتخب مصر لـ "الجرين إيجلز" قبل معمعة كان

خرج المنتخب الوطني بالعديد من المكاسب عقب تفوقه على نظيره النيجيري (2 – 1) أمس الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي في آخر تجاربه قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائيات النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق الأحد المقبل وتتواصل حتى الثامن عشر من يناير 2026.

(الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) يلقي الضوء على أهم وأبرز مكاسب هذا الفوز على النحو التالي:

- بالفوز على "الجرين إيجلز" أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب ووصيف النسخة الماضية ’ حصل المنتخب الوطني على جرعة كبيرة من الثقة ومنح الاطمئنان لجماهيره قبل أقل من أسبوع على خوض أول مباراته في البطولة أمام منتخب زيمبابوي مساء الإثنين القادم على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

- استعاد رجال المدرب الوطني حسام حسن نغمة الانتصارات التي غابت في آخر تجربتين أمام أوزبكستان وكاب فيردي في دورة العين الدولية وحققوا ثاني انتصار في المباريات الودية بعد غياب دام منذ التفوق على منتخب نيوزيلندا (1 – 0) في دورة العاصمة الإدارية الجديدة في مارس 2024.

- الفوز كان الثامن لمنتخب مصر أمام عملاق غرب أفريقيا طوال 22 مواجهة جمعت بينهما وبهذا فض الاشتباك ورجح كفته على حساب منافسه المدجج بالنجوم المحترفين في أندية أوروبية كبرى بعد أن كان التكافؤ سيد الموقف بينهما قبل مواجهة أمس بـ 7 انتصارات لكلاً منهما مقابل 7 تعادلات.

- نجح حسام حسن في تحقيق ما أخفق فيه الثنائي الأجنبي المكسيكي خافيير أجيري والبرتغالي كارلوس كيروش أمام "النسور الخضر" بعد أن خسر الأول (0 – 1) بتوقيع بول أونواتشو في تجربة مماثلة جرت قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019 ’ وتكرر السيناريو مع الثاني في مستهل مشوار مصر في كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون عندما خسر بنفس النتيجة بفضل هدف كيليتشي إيهياناتشو ’ علماً بأن المنتخب حقق أخر فوز له على نظيره النيجيري منذ 9 سنوات و8 أشهر و17 يوماً في إياب تصفيات كأس الأمم 2017 عندما تفوق بهدف رمضان صبحي على ملعب الجيش ببرج العرب بتاريخ 29 مارس 2016.

- فوز المنتخب في غياب الرباعي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه" ورامي ربيعة الذين يمثلون أبرز نجومه في الخطوط الثلاثة ’ أكد أن المنتخب بات يملك شخصية قوية ويعتمد على الأداء الجماعي ولا يتأثر بأي غيابات.

- على المستوى الفردي اطمأن الجهاز الفني على جاهزية إمام عاشور للمعترك القاري بعد غياب طويل دام منذ تعرضه للإصابة في الترقوة خلال أول مباراة للفريق تحت قيادة حسام حسن في دورة العاصمة الإدارية الجديدة بتاريخ 22 مارس 2024.

- على المستوى الفردي أيضاً وبتسجيله هدف الفوز للمنتخب في الدقيقة 53 من عمر اللقاء ’ استعاد المهاجم مصطفى محمد ذاكرة الأهداف بعد غياب تواصل على مدار 21 شهراً تقريباً بعد أن سجل هدفه الدولي رقم 13 في مرمى نيوزيلندا في أول مباراة للمنتخب تحت قيادة حسام حسن.

- من جانبه أحرز الصاعد محمود صابر أول هدف له بقميص المنتخب الوطني الأول في ظهوره الدولي رقم 10 وأستحق الحصول على ثقة مدربه الذي منحه الفرصة لأول مرة في مباراة كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا في نوفمبر العام الماضي.

- الفوز كان الثاني عشر للمنتخب تحت قيادة حسام حسن خلال 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وخسارتين و30 هدفاً له و12 في شباكه ’ وهي أرقام تبرز التطور الكبير في النتائج مقارنة بالجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الذي عجز المنتخب معه عن تحقيق أي فوز في آخر 4 مباريات رسمية في كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.