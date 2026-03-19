حسن عبد الحميد: الجزء الثلاثون من القرآن رحلة روحانية ترسخ الإيمان والعمل والعلم

أكد الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر، أن الجزء الثلاثين من القرآن الكريم يشكل رحلة روحانية متكاملة، ترسخ معاني الإيمان والعمل الصالح وتوضح مكانة الإنسان في الإسلام.

وقال حسن عبد الحميد، خلال تقديمه برنامج “نورانيات قرآنية”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن سورة التين تبدأ بالقسم بأرض مباركة، مؤكداً خلق الإنسان في “أحسن تقويم”، ومن يبتعد عن الإيمان والعمل الصالح يُرد إلى “أسفل سافلين”، بينما ينال المؤمن أجرًا مستمرًا.

وأشار إلى أن سورة العلق، أول ما نزل من القرآن، تبدأ بكلمة “اقرأ”، لتؤكد أن الإسلام دين العلم والمعرفة، وأن التقدم لا يتحقق إلا بالقراءة والتعلم. كما شدد على أن قوله تعالى “ألم يعلم بأن الله يرى” يمثل ميزانًا لسلوك الإنسان، واستشعار رقابة الله يضمن استقامة الأفعال.

وتناول كذلك سورتي القدر والبينة التي تبرز عظمة ليلة القدر والفارق بين أهل الخير والشر، وسورة الزلزلة التي تؤكد دقة الحساب يوم القيامة على أصغر الأعمال. واختتم بتأكيد أن هذه السور ترسم منهج حياة متكامل قائم على الإيمان والعمل والعلم، وصولًا إلى النجاة في الآخرة.